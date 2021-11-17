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В Минобороны Турции прокомментировали итоги переговоров с США
В Минобороны Турции прокомментировали итоги переговоров с США - РИА Новости, 17.11.2021
В Минобороны Турции прокомментировали итоги переговоров с США
Переговоры турецкой делегации в США по вопросу поставок истребителей F-16 прошли позитивно, следующая встреча состоится в Анкаре, заявило минобороны Турции. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:25
2021-11-17T10:25
в мире
джо байден
f-35
с-400 «триумф»
f-16
хулуси акар
минобороны турции
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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Переговоры турецкой делегации в США по вопросу поставок истребителей F-16 прошли позитивно, следующая встреча состоится в Анкаре, заявило минобороны Турции.Как накануне заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, турецкая военная делегация ведет переговоры в США о поставке истребителей F-16. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден пообещал ему приложить все усилия, чтобы убедить сенат США по продаже F-16.Отмечается, что следующая встреча состоится в Турции.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
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в мире, джо байден, f-35, с-400 «триумф», f-16, хулуси акар, минобороны турции
10:25 17.11.2021
 
В Минобороны Турции прокомментировали итоги переговоров с США

Переговоры турецкой делегации в США по поставкам F-16 прошли позитивно

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Турции Хулуси Акар
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Переговоры турецкой делегации в США по вопросу поставок истребителей F-16 прошли позитивно, следующая встреча состоится в Анкаре, заявило минобороны Турции.
Как накануне заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, турецкая военная делегация ведет переговоры в США о поставке истребителей F-16. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден пообещал ему приложить все усилия, чтобы убедить сенат США по продаже F-16.
"В Вашингтоне состоялось заседание групп по обороне министерств обороны Турции и США. В ходе заседания, которое прошло в позитивном и конструктивном ключе, стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы безопасности", - говорится в сообщении минобороны Турции.
Отмечается, что следующая встреча состоится в Турции.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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В миреДжо БайденF-35С-400 «Триумф»F-16Хулуси АкарМинобороны Турции
 
 
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