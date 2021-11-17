https://ria.ru/20211117/turtsiya-1759408396.html

В Минобороны Турции прокомментировали итоги переговоров с США

В Минобороны Турции прокомментировали итоги переговоров с США - РИА Новости, 17.11.2021

В Минобороны Турции прокомментировали итоги переговоров с США

Переговоры турецкой делегации в США по вопросу поставок истребителей F-16 прошли позитивно, следующая встреча состоится в Анкаре, заявило минобороны Турции. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:25

2021-11-17T10:25

2021-11-17T10:25

в мире

джо байден

f-35

с-400 «триумф»

f-16

хулуси акар

минобороны турции

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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Переговоры турецкой делегации в США по вопросу поставок истребителей F-16 прошли позитивно, следующая встреча состоится в Анкаре, заявило минобороны Турции.Как накануне заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, турецкая военная делегация ведет переговоры в США о поставке истребителей F-16. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден пообещал ему приложить все усилия, чтобы убедить сенат США по продаже F-16.Отмечается, что следующая встреча состоится в Турции.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.

https://ria.ru/20211116/s-400-1759375919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, джо байден, f-35, с-400 «триумф», f-16, хулуси акар, минобороны турции