В Минобороны Турции прокомментировали итоги переговоров с США
Переговоры турецкой делегации в США по поставкам F-16 прошли позитивно
© Sputnik / Владислав Воднев
АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Переговоры турецкой делегации в США по вопросу поставок истребителей F-16 прошли позитивно, следующая встреча состоится в Анкаре, заявило минобороны Турции.
Как накануне заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, турецкая военная делегация ведет переговоры в США о поставке истребителей F-16. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден пообещал ему приложить все усилия, чтобы убедить сенат США по продаже F-16.
"В Вашингтоне состоялось заседание групп по обороне министерств обороны Турции и США. В ходе заседания, которое прошло в позитивном и конструктивном ключе, стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы безопасности", - говорится в сообщении минобороны Турции.
Отмечается, что следующая встреча состоится в Турции.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
16 ноября, 21:43В Минобороны Турции рассказали об использовании комплексов С-400