https://ria.ru/20211117/turizm-1759539778.html

Посол Норма Пенсадо: власти Мексики не намерены развивать вакцинный туризм

Посол Норма Пенсадо: власти Мексики не намерены развивать вакцинный туризм - РИА Новости, 17.11.2021

Посол Норма Пенсадо: власти Мексики не намерены развивать вакцинный туризм

Власти Мексики не рассматривают возможность вакцинного туризма для иностранцев, только для местного населения, заявила посол страны в РФ Норма Пенсадо, отвечая... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T19:35

2021-11-17T19:35

2021-11-17T19:35

общество

мексика

аэрофлот

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Власти Мексики не рассматривают возможность вакцинного туризма для иностранцев, только для местного населения, заявила посол страны в РФ Норма Пенсадо, отвечая на вопрос, могут ли российские туристы привиться иностранной вакциной в Мексике."В настоящий момент идеи вакцинного туризма нет в планах. Вакцинация направлена именно на местное население", - сказала она в ходе пресс-конференции, посвященной презентации нового регулярного рейса "Аэрофлота" Москва-Канкун.Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что с 18 ноября начнет летать в мексиканский Канкун.Россия возобновила авиасообщение с Мексикой с 25 мая.

https://ria.ru/20211113/aeroflot-1758947133.html

мексика

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2021

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общество, мексика, аэрофлот