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Посол Норма Пенсадо: власти Мексики не намерены развивать вакцинный туризм
Посол Норма Пенсадо: власти Мексики не намерены развивать вакцинный туризм - РИА Новости, 17.11.2021
Посол Норма Пенсадо: власти Мексики не намерены развивать вакцинный туризм
Власти Мексики не рассматривают возможность вакцинного туризма для иностранцев, только для местного населения, заявила посол страны в РФ Норма Пенсадо, отвечая... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T19:35
2021-11-17T19:35
общество
мексика
аэрофлот
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Власти Мексики не рассматривают возможность вакцинного туризма для иностранцев, только для местного населения, заявила посол страны в РФ Норма Пенсадо, отвечая на вопрос, могут ли российские туристы привиться иностранной вакциной в Мексике."В настоящий момент идеи вакцинного туризма нет в планах. Вакцинация направлена именно на местное население", - сказала она в ходе пресс-конференции, посвященной презентации нового регулярного рейса "Аэрофлота" Москва-Канкун.Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что с 18 ноября начнет летать в мексиканский Канкун.Россия возобновила авиасообщение с Мексикой с 25 мая.
https://ria.ru/20211113/aeroflot-1758947133.html
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общество, мексика, аэрофлот
19:35 17.11.2021
 

Посол Норма Пенсадо: власти Мексики не намерены развивать вакцинный туризм

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Мексики в Российской Федерации Норма Пенсадо Морено
Чрезвычайный и полномочный посол Мексики в Российской Федерации Норма Пенсадо Морено - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Власти Мексики не рассматривают возможность вакцинного туризма для иностранцев, только для местного населения, заявила посол страны в РФ Норма Пенсадо, отвечая на вопрос, могут ли российские туристы привиться иностранной вакциной в Мексике.
"В настоящий момент идеи вакцинного туризма нет в планах. Вакцинация направлена именно на местное население", - сказала она в ходе пресс-конференции, посвященной презентации нового регулярного рейса "Аэрофлота" Москва-Канкун.
Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что с 18 ноября начнет летать в мексиканский Канкун.
Россия возобновила авиасообщение с Мексикой с 25 мая.
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 20:39
Аэрофлот приступил к выполнению регулярных полетов в столицу ОАЭ
 
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