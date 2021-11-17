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Туризм
https://ria.ru/20211117/turisty-1759480777.html
Стало известно, почему туристы отказываются от поездок во время пандемии
Стало известно, почему туристы отказываются от поездок во время пандемии - РИА Новости, 17.11.2021
Стало известно, почему туристы отказываются от поездок во время пандемии
Аналитики узнали, что вынуждает туристов отказываться от путешествий во время пандемии, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:38
2021-11-17T18:38
туризм
отдых
исследование
новости - туризм
туристы
туризм
коронавирус covid-19
пандемия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Аналитики узнали, что вынуждает туристов отказываться от путешествий во время пандемии, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.Абсолютное большинство опрошенных (97,8 процентов) мечтают снова начать ездить по миру, как и прежде. "Однако, несмотря на ряд открытых направлений, существующие ограничения часто заставляют туристов отказываться от поездок, особенно зарубежных", — уточняют эксперты.Сильнее всего респондентов отпугивает карантин по прибытии. Таких — почти 84 процента. Еще многие не хотят делать лишний раз ПЦР-тест. Половина опрошенных отказываются от своих планов, если отменяются мероприятия, на которые они собирались.Вводимые ограничения никак не повлияли на передвижения 17 процентов туристов, следует из результатов исследования.
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отдых, исследование, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19, пандемия
18:38 17.11.2021
 
Стало известно, почему туристы отказываются от поездок во время пандемии

Аналитики выяснили, что вынуждает туристов отказываться от путешествий

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтудентка Московского политехнического университета во время дистанционных занятий дома
Студентка Московского политехнического университета во время дистанционных занятий дома - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Аналитики узнали, что вынуждает туристов отказываться от путешествий во время пандемии, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.
Абсолютное большинство опрошенных (97,8 процентов) мечтают снова начать ездить по миру, как и прежде. "Однако, несмотря на ряд открытых направлений, существующие ограничения часто заставляют туристов отказываться от поездок, особенно зарубежных", — уточняют эксперты.
Сильнее всего респондентов отпугивает карантин по прибытии. Таких — почти 84 процента. Еще многие не хотят делать лишний раз ПЦР-тест. Половина опрошенных отказываются от своих планов, если отменяются мероприятия, на которые они собирались.
Вводимые ограничения никак не повлияли на передвижения 17 процентов туристов, следует из результатов исследования.
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