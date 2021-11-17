https://ria.ru/20211117/turisty-1759480777.html

Стало известно, почему туристы отказываются от поездок во время пандемии

Стало известно, почему туристы отказываются от поездок во время пандемии - РИА Новости, 17.11.2021

Стало известно, почему туристы отказываются от поездок во время пандемии

Аналитики узнали, что вынуждает туристов отказываться от путешествий во время пандемии, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:38

2021-11-17T18:38

2021-11-17T18:38

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Аналитики узнали, что вынуждает туристов отказываться от путешествий во время пандемии, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.Абсолютное большинство опрошенных (97,8 процентов) мечтают снова начать ездить по миру, как и прежде. "Однако, несмотря на ряд открытых направлений, существующие ограничения часто заставляют туристов отказываться от поездок, особенно зарубежных", — уточняют эксперты.Сильнее всего респондентов отпугивает карантин по прибытии. Таких — почти 84 процента. Еще многие не хотят делать лишний раз ПЦР-тест. Половина опрошенных отказываются от своих планов, если отменяются мероприятия, на которые они собирались.Вводимые ограничения никак не повлияли на передвижения 17 процентов туристов, следует из результатов исследования.

https://ria.ru/20211117/abkhaziya-1759250183.html

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отдых, исследование, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19, пандемия