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Туризм
https://ria.ru/20211117/turisty-1759384554.html
Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами - РИА Новости, 17.11.2021
Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
Посольство России в Сербии заявило о принятии всесторонних усилий для быстрого урегулирования ситуации с задержанными российскими туристами в Косово, сообщается РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T00:26
2021-11-17T00:26
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Посольство России в Сербии заявило о принятии всесторонних усилий для быстрого урегулирования ситуации с задержанными российскими туристами в Косово, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что 15 ноября в Косово был остановлен автомобиль с номерными знаками Сербии, в нем находились четверо русских туристов. Добавляется, что у них не было паспортов, поэтому их доставили в отделение полиции и задержали на 48 часов для установления личностей и выяснения обстоятельств нахождения на территории республики.По сообщению МИД, россияне въехали на территорию Косово случайно, такой путь указал им навигатор. Отмечается, что они направлялись в город Нови-Пазар с туристической целью, переход границы на дороге не контролировался.Отмечается, что после задержания к российским поданным приехал сотрудник канцелярии посольства России в Сербии, который смог с ними увидеться.Ведомство сообщает, что 16 ноября в городе Лепосавич был начат процесс по ускоренной судебной процедуре, решение ожидается в ближайшее время.
https://ria.ru/20211116/turtsiya-1759266306.html
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в мире, косово, сербия, москва, новости - туризм, россия
00:26 17.11.2021
 
Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами

Посольство России в Сербии заявило об урегулировании ситуации с задержанными туристами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Посольство России в Сербии заявило о принятии всесторонних усилий для быстрого урегулирования ситуации с задержанными российскими туристами в Косово, сообщается на сайте ведомства.
"Через Канцелярию Посольства России в Сербии в городе Приштина продолжаем предпринимать всесторонние усилия для максимально быстрого урегулирования ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 15 ноября в Косово был остановлен автомобиль с номерными знаками Сербии, в нем находились четверо русских туристов. Добавляется, что у них не было паспортов, поэтому их доставили в отделение полиции и задержали на 48 часов для установления личностей и выяснения обстоятельств нахождения на территории республики.
По сообщению МИД, россияне въехали на территорию Косово случайно, такой путь указал им навигатор. Отмечается, что они направлялись в город Нови-Пазар с туристической целью, переход границы на дороге не контролировался.
Отмечается, что после задержания к российским поданным приехал сотрудник канцелярии посольства России в Сербии, который смог с ними увидеться.
Ведомство сообщает, что 16 ноября в городе Лепосавич был начат процесс по ускоренной судебной процедуре, решение ожидается в ближайшее время.
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