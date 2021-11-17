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В Смоленской области создадут Центр опережающей профподготовки
В Смоленской области создадут Центр опережающей профподготовки - РИА Новости, 17.11.2021
В Смоленской области создадут Центр опережающей профподготовки
В Смоленской области в следующем году откроют Центр опережающей профессиональной подготовки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:09
2021-11-17T14:09
2021-11-17T14:09
смоленская область
общество
смоленская область
алексей островский
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СМОЛЕНСК, 17 ноя – РИА Новости. В Смоленской области в следующем году откроют Центр опережающей профессиональной подготовки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Главными потребителями услуг Центра станут граждане разных категорий. Школьники смогут получить информацию о приоритетных и востребованных в регионе профессиях, принять участие в профессиональных пробах и пройти обучение первой профессии. Студенты получат возможность освоить модули по дополняющим получаемое образование компетенциям, необходимым для полноценного трудоустройства. Работодатели будут обращаться за специалистами в рамках "точечного" запроса, ориентированного на специфику конкретного производства. В Центре можно будет пройти переподготовку или повышение квалификации, в том числе преподавателям и мастерам производственного обучения.Взаимодействие Центра с пользователями будет осуществляться через специально разработанную цифровую платформу. С ее помощью любой гражданин сможет получить информацию об услугах, пройти онлайн-регистрацию на мероприятия, записаться на обучение.На создание Центра федеральный бюджет выделил более 20 миллионов рублей. На эти средства будет закуплено оборудование для инновационных пространств: лектория, медиа-зоны, аудиторий-трансфомеров, зоны для проектной деятельности."Обеспечение региона квалифицированными кадрами – одна из приоритетных задач региональных властей. Важно, чтобы любой гражданин имел возможность сделать осознанный выбор своей профессии, получить качественное образование и в последующем, при необходимости, повысить свою квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. То есть на протяжении всей жизни оставаться конкурентоспособным специалистом на рынке труда", – считает губернатор Смоленской области Алексей Островский.
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общество, смоленская область, алексей островский
СМОЛЕНСК, 17 ноя – РИА Новости.
В Смоленской области
в следующем году откроют Центр опережающей профессиональной подготовки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
"Одной из его важнейших задач Центра станет заблаговременный прогноз актуальных потребностей рынка труда и разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся. Сотрудники Центра будут отслеживать ситуацию на региональном рынке труда, прогнозировать востребованность кадров, формировать перечень компетенций опережающей подготовки", – сказал собеседник агентства.
Главными потребителями услуг Центра станут граждане разных категорий. Школьники смогут получить информацию о приоритетных и востребованных в регионе профессиях, принять участие в профессиональных пробах и пройти обучение первой профессии. Студенты получат возможность освоить модули по дополняющим получаемое образование компетенциям, необходимым для полноценного трудоустройства. Работодатели будут обращаться за специалистами в рамках "точечного" запроса, ориентированного на специфику конкретного производства. В Центре можно будет пройти переподготовку или повышение квалификации, в том числе преподавателям и мастерам производственного обучения.
Взаимодействие Центра с пользователями будет осуществляться через специально разработанную цифровую платформу. С ее помощью любой гражданин сможет получить информацию об услугах, пройти онлайн-регистрацию на мероприятия, записаться на обучение.
На создание Центра федеральный бюджет выделил более 20 миллионов рублей. На эти средства будет закуплено оборудование для инновационных пространств: лектория, медиа-зоны, аудиторий-трансфомеров, зоны для проектной деятельности.
"Обеспечение региона квалифицированными кадрами – одна из приоритетных задач региональных властей. Важно, чтобы любой гражданин имел возможность сделать осознанный выбор своей профессии, получить качественное образование и в последующем, при необходимости, повысить свою квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. То есть на протяжении всей жизни оставаться конкурентоспособным специалистом на рынке труда", – считает губернатор Смоленской области Алексей Островский
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