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Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20211117/transport-1759535094.html
Ростовская область подписала транспортные соглашения на 84 миллиарда рублей
Ростовская область подписала транспортные соглашения на 84 миллиарда рублей - РИА Новости, 17.11.2021
Ростовская область подписала транспортные соглашения на 84 миллиарда рублей
Власти Ростовской области подписали на международном транспортном форуме "Транспорт России-2021" соглашения на общую сумму более 84 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T19:04
2021-11-17T19:04
ростовская область
экономика
ростов-на-дону
ростовская область
москва
василий голубев
транспорт
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости. Власти Ростовской области подписали на международном транспортном форуме "Транспорт России-2021" соглашения на общую сумму более 84 миллиардов рублей, сообщает правительство региона.Донскую делегацию на форуме в Москве возглавлял губернатор Василий Голубев. Экспозиция работала под слоганом "Ростовская область + трамвайное возрождение", на ней были представлены проекты в сфере воздушного и железнодорожного транспорта, дорожного строительства."Ростовская область на "Транспорте России-2021" подписала соглашения более чем на 84 миллиарда рублей. Все подписанные соглашения прикладные, имеют конкретные направления, территории и отрасли", - приводятся в сообщении слова губернатора.Особое внимание он обратил на соглашение по модернизации и созданию инфраструктуры городского трамвая в Ростове-на-Дону. Реализовать масштабный проект предполагается в рамках концессии. "В донской столице будет создана система современного скоростного трамвайного движения, которая соединит центр города с развивающимися микрорайонами Ростова. Будет модернизировано или заново построено более 120 километров трамвайной сети, создана современная инфраструктура городского рельсового электротранспорта и закуплен новый подвижной состав", - сказал глава региона.Губернатор подчеркнул, что проект стоимостью около 51 миллиарда рублей в первую очередь направлен на повышение комфорта горожан. Предполагается, что источников его финансирования будет несколько: помимо средств инвестора, будут вложены средства инфраструктурного кредита, а также средства госкорпорации развития ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния.Еще одно соглашение, подписанное на форуме с инвестиционной компанией "Регион", касалось строительства автомобильной дороги "Западная хорда", которая будет служить дублером улицы Малиновского и станет составной частью будущего Ростовского транспортного кольца. Строительство будет вестись на условиях государственно-частного партнерства. Объем инвестиций оценивается в 30 миллиардов рублей, из них ориентировочный объем внебюджетных средств составит около 14 миллиардов рублей. Планируемые сроки строительства – 2022-2025 годы.
https://ria.ru/20211117/troyka-1759502950.html
https://ria.ru/20211116/rostov-na-donu-1759365425.html
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экономика, ростов-на-дону, ростовская область, москва, василий голубев, транспорт, россия
19:04 17.11.2021
 
Ростовская область подписала транспортные соглашения на 84 миллиарда рублей

Ростовская область подписала на "Транспорте России-2021" соглашения на 84 миллиарда рублей

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости. Власти Ростовской области подписали на международном транспортном форуме "Транспорт России-2021" соглашения на общую сумму более 84 миллиардов рублей, сообщает правительство региона.
Донскую делегацию на форуме в Москве возглавлял губернатор Василий Голубев. Экспозиция работала под слоганом "Ростовская область + трамвайное возрождение", на ней были представлены проекты в сфере воздушного и железнодорожного транспорта, дорожного строительства.
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"Ростовская область на "Транспорте России-2021" подписала соглашения более чем на 84 миллиарда рублей. Все подписанные соглашения прикладные, имеют конкретные направления, территории и отрасли", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Особое внимание он обратил на соглашение по модернизации и созданию инфраструктуры городского трамвая в Ростове-на-Дону. Реализовать масштабный проект предполагается в рамках концессии. "В донской столице будет создана система современного скоростного трамвайного движения, которая соединит центр города с развивающимися микрорайонами Ростова. Будет модернизировано или заново построено более 120 километров трамвайной сети, создана современная инфраструктура городского рельсового электротранспорта и закуплен новый подвижной состав", - сказал глава региона.
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Губернатор подчеркнул, что проект стоимостью около 51 миллиарда рублей в первую очередь направлен на повышение комфорта горожан. Предполагается, что источников его финансирования будет несколько: помимо средств инвестора, будут вложены средства инфраструктурного кредита, а также средства госкорпорации развития ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния.
Еще одно соглашение, подписанное на форуме с инвестиционной компанией "Регион", касалось строительства автомобильной дороги "Западная хорда", которая будет служить дублером улицы Малиновского и станет составной частью будущего Ростовского транспортного кольца. Строительство будет вестись на условиях государственно-частного партнерства. Объем инвестиций оценивается в 30 миллиардов рублей, из них ориентировочный объем внебюджетных средств составит около 14 миллиардов рублей. Планируемые сроки строительства – 2022-2025 годы.
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