Ростовская область подписала транспортные соглашения на 84 миллиарда рублей
Ростовская область подписала на "Транспорте России-2021" соглашения на 84 миллиарда рублей
© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости. Власти Ростовской области подписали на международном транспортном форуме "Транспорт России-2021" соглашения на общую сумму более 84 миллиардов рублей, сообщает правительство региона.
Донскую делегацию на форуме в Москве возглавлял губернатор Василий Голубев. Экспозиция работала под слоганом "Ростовская область + трамвайное возрождение", на ней были представлены проекты в сфере воздушного и железнодорожного транспорта, дорожного строительства.
"Ростовская область на "Транспорте России-2021" подписала соглашения более чем на 84 миллиарда рублей. Все подписанные соглашения прикладные, имеют конкретные направления, территории и отрасли", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Особое внимание он обратил на соглашение по модернизации и созданию инфраструктуры городского трамвая в Ростове-на-Дону. Реализовать масштабный проект предполагается в рамках концессии. "В донской столице будет создана система современного скоростного трамвайного движения, которая соединит центр города с развивающимися микрорайонами Ростова. Будет модернизировано или заново построено более 120 километров трамвайной сети, создана современная инфраструктура городского рельсового электротранспорта и закуплен новый подвижной состав", - сказал глава региона.
Губернатор подчеркнул, что проект стоимостью около 51 миллиарда рублей в первую очередь направлен на повышение комфорта горожан. Предполагается, что источников его финансирования будет несколько: помимо средств инвестора, будут вложены средства инфраструктурного кредита, а также средства госкорпорации развития ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния.
Еще одно соглашение, подписанное на форуме с инвестиционной компанией "Регион", касалось строительства автомобильной дороги "Западная хорда", которая будет служить дублером улицы Малиновского и станет составной частью будущего Ростовского транспортного кольца. Строительство будет вестись на условиях государственно-частного партнерства. Объем инвестиций оценивается в 30 миллиардов рублей, из них ориентировочный объем внебюджетных средств составит около 14 миллиардов рублей. Планируемые сроки строительства – 2022-2025 годы.