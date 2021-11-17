https://ria.ru/20211117/tikhanovskaya-1759452556.html

Содержание Тихановской обходится Литве в 400 тысяч евро в год

Содержание Тихановской обходится Литве в 400 тысяч евро в год - РИА Новости, 17.11.2021

Содержание Тихановской обходится Литве в 400 тысяч евро в год

Депутат сейма Литвы Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что содержание лидера белорусской оппозиции, бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской обходится... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:33

2021-11-17T13:33

2021-11-17T14:17

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ВИЛЬНЮС, 17 ноя — РИА Новости. Депутат сейма Литвы Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что содержание лидера белорусской оппозиции, бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской обходится республике в 400 тысяч евро в год, передает Sputnik Литва."Я не видел такого позора, чтобы Литва была так унижена. Год живет в Литве, ест за наши деньги, имеет защиту за наши деньги, мы за все платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: "Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа". Когда люди, которые хотят получить вид на жительство в Литве, должны доказать, что знают литовский язык, а здесь ничего! Позор моей стране! И еще показывает по LRT! Что дальше? Может быть, изменим Конституцию Литовской Республики и предложим стать президентом?" — приводит агентство слова депутата.Кроме того, Жемайтайтиса возмутило то, что год содержания Тихановской обошелся Литве в 400 тысяч евро.Тихановская выдвигалась в президенты Белоруссии на выборах, которые прошли 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов, а Тихановская получила 10,2 процента. Оппозиция эти результаты не признает.Сразу после закрытия избирательных участков в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев. Тихановская же в ночь на 11 августа выехала в Литву.В Белоруссии она фигурирует в нескольких уголовных делах и включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.

https://ria.ru/20211002/lukashenko-1752785839.html

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в мире, литва, белоруссия, сейм литвы, светлана тихановская