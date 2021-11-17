Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20211117/teriberka-1759454802.html
В Териберке появились бухта влюбленных троллей и лодочный арт-объект
В Териберке появились бухта влюбленных троллей и лодочный арт-объект - РИА Новости, 17.11.2021
В Териберке появились бухта влюбленных троллей и лодочный арт-объект
Новые арт-объекты "Место встречи изменить нельзя" в виде перевернутых лодок для отдыха и "Бухта влюбленных троллей" появились в популярном у туристов месте... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:49
2021-11-17T13:49
мурманская область
общество
мурманская область
северный ледовитый океан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759454705_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7758a07913430df6700e823e5711230.jpg
МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Новые арт-объекты "Место встречи изменить нельзя" в виде перевернутых лодок для отдыха и "Бухта влюбленных троллей" появились в популярном у туристов месте Мурманской области – селе Териберка на берегу Северного Ледовитого океана, сообщило министерство культуры региона.Арт-объекты появились в Териберке в рамках исследовательского проекта "Паблик-Арт-Экспедиция 2021", поддержанного грантом министерства культуры Мурманской области. Один из них - художественная инсталляция "Место встречи изменить нельзя" петербургской художницы Екатерины Голубиной."Центральным символическим объектом инсталляции является деревянная лодка – средство передвижения, которое раньше активно использовалось жителями региона. Внешне художественная инсталляция представляет 12-метровый круглый деревянный подиум с перевёрнутыми верхушками лодок, внутри которых установлены скамейки", - говорится в сообщении.Как пояснила сама художница, идея проекта заключается в том, чтобы объединить истории рыбацких сёл в одном месте и дать им новую жизнь и силу. Лодки стоят как по одной, так и группами, чтобы людям можно было общаться, медитировать и наслаждаться видами моря.Проект "Бухта влюбленных троллей" апатитского художника Федора Мухаметшина презентовали в мистической атмосфере с музыкальным сопровождением Эдварда Грига "В пещере горного короля". "Арт-объект – это графическое изображение карты местности с чуть различимым образом мифических троллей размером 4,5 на 4,5 м, выбитое на одной из прибрежных скал", - рассказали в правительстве.Значительной частью работы художника стала очистка скалистой плоскости общей площадью примерно 500 квадратных метров от инородных надписей, оставленных приезжими. В дальнейшем планируется создать анимационный фильм об истории этих троллей."Паблик-Арт-Экспедиция 2021" – это художественно-исследовательский проект, организованный Центром поддержки и развития культурных проектов "Креативный класс" при поддержке апатитского Центра современного искусства "Сияние". Экспедиция стартовала в августе: творческие команды, состоящие из региональных и российских художников, побывали в Териберке, Туломе и Ловозере, погрузились в локальный культурный и исторический контекст, пообщались с местными жителями. Во время полевого этапа проекта творцы разработали более 20 проектов арт-объектов для сел. Победителями конкурса были признаны три проекта, два из которых украсили окрестности Териберки.Териберка - маленькое село в Мурманской области в 120 километрах от Мурманска, которое стало известно всей России после того, как здесь прошли съемки фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать яркие фотографии. Согласно официальным данным, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тысяч человек. Приграничный режим был снят с Териберки только в 2009 году, и она стала практически единственным открытым для посторонних людей поселком с выходом к океану. В последние годы село активно развивается, появляются новые места размещения, рестораны и кафе, услуги для туристов.
https://ria.ru/20211027/murmansk-1756577432.html
мурманская область
северный ледовитый океан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759454705_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ac132c72f868a13f9250c0667015539d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, мурманская область, северный ледовитый океан, россия
13:49 17.11.2021
 
В Териберке появились бухта влюбленных троллей и лодочный арт-объект

Бухта влюбленных троллей и лодочный арт-объект появились в мурманской Териберке

© Фото Министерства культуры Мурманской областиАрт-объекты, созданные в рамках проекта "Паблик-Арт-Экспедиция 2021" в Териберке
Арт-объекты, созданные в рамках проекта Паблик-Арт-Экспедиция 2021 в Териберке
© Фото Министерства культуры Мурманской области
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Новые арт-объекты "Место встречи изменить нельзя" в виде перевернутых лодок для отдыха и "Бухта влюбленных троллей" появились в популярном у туристов месте Мурманской области – селе Териберка на берегу Северного Ледовитого океана, сообщило министерство культуры региона.
Арт-объекты появились в Териберке в рамках исследовательского проекта "Паблик-Арт-Экспедиция 2021", поддержанного грантом министерства культуры Мурманской области. Один из них - художественная инсталляция "Место встречи изменить нельзя" петербургской художницы Екатерины Голубиной.
© Фото Министерства культуры Мурманской областиАрт-объекты, созданные в рамках проекта "Паблик-Арт-Экспедиция 2021" в Териберке
Арт-объекты, созданные в рамках проекта Паблик-Арт-Экспедиция 2021 в Териберке
© Фото Министерства культуры Мурманской области
Арт-объекты, созданные в рамках проекта "Паблик-Арт-Экспедиция 2021" в Териберке
"Центральным символическим объектом инсталляции является деревянная лодка – средство передвижения, которое раньше активно использовалось жителями региона. Внешне художественная инсталляция представляет 12-метровый круглый деревянный подиум с перевёрнутыми верхушками лодок, внутри которых установлены скамейки", - говорится в сообщении.
Как пояснила сама художница, идея проекта заключается в том, чтобы объединить истории рыбацких сёл в одном месте и дать им новую жизнь и силу. Лодки стоят как по одной, так и группами, чтобы людям можно было общаться, медитировать и наслаждаться видами моря.
© Фото Министерства культуры Мурманской областиАрт-объекты, созданные в рамках проекта "Паблик-Арт-Экспедиция 2021" в Териберке
Арт-объекты, созданные в рамках проекта Паблик-Арт-Экспедиция 2021 в Териберке
© Фото Министерства культуры Мурманской области
Арт-объекты, созданные в рамках проекта "Паблик-Арт-Экспедиция 2021" в Териберке
Проект "Бухта влюбленных троллей" апатитского художника Федора Мухаметшина презентовали в мистической атмосфере с музыкальным сопровождением Эдварда Грига "В пещере горного короля". "Арт-объект – это графическое изображение карты местности с чуть различимым образом мифических троллей размером 4,5 на 4,5 м, выбитое на одной из прибрежных скал", - рассказали в правительстве.
Значительной частью работы художника стала очистка скалистой плоскости общей площадью примерно 500 квадратных метров от инородных надписей, оставленных приезжими. В дальнейшем планируется создать анимационный фильм об истории этих троллей.
© Фото Министерства культуры Мурманской областиАрт-объекты, созданные в рамках проекта "Паблик-Арт-Экспедиция 2021" в Териберке
Арт-объекты, созданные в рамках проекта Паблик-Арт-Экспедиция 2021 в Териберке
© Фото Министерства культуры Мурманской области
Арт-объекты, созданные в рамках проекта "Паблик-Арт-Экспедиция 2021" в Териберке
"Паблик-Арт-Экспедиция 2021" – это художественно-исследовательский проект, организованный Центром поддержки и развития культурных проектов "Креативный класс" при поддержке апатитского Центра современного искусства "Сияние". Экспедиция стартовала в августе: творческие команды, состоящие из региональных и российских художников, побывали в Териберке, Туломе и Ловозере, погрузились в локальный культурный и исторический контекст, пообщались с местными жителями. Во время полевого этапа проекта творцы разработали более 20 проектов арт-объектов для сел. Победителями конкурса были признаны три проекта, два из которых украсили окрестности Териберки.
Териберка - маленькое село в Мурманской области в 120 километрах от Мурманска, которое стало известно всей России после того, как здесь прошли съемки фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать яркие фотографии. Согласно официальным данным, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тысяч человек. Приграничный режим был снят с Териберки только в 2009 году, и она стала практически единственным открытым для посторонних людей поселком с выходом к океану. В последние годы село активно развивается, появляются новые места размещения, рестораны и кафе, услуги для туристов.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 20:18Мурманская область
Мурманская область вложит 50% средств бюджета в соцсферу и городскую среду
 
Мурманская областьОбществоМурманская областьСеверный Ледовитый океанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
Лента новостейМолния
В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана