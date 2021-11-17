https://ria.ru/20211117/teriberka-1759454802.html

В Териберке появились бухта влюбленных троллей и лодочный арт-объект

В Териберке появились бухта влюбленных троллей и лодочный арт-объект - РИА Новости, 17.11.2021

В Териберке появились бухта влюбленных троллей и лодочный арт-объект

Новые арт-объекты "Место встречи изменить нельзя" в виде перевернутых лодок для отдыха и "Бухта влюбленных троллей" появились в популярном у туристов месте... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:49

2021-11-17T13:49

2021-11-17T13:49

мурманская область

общество

мурманская область

северный ледовитый океан

россия

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МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Новые арт-объекты "Место встречи изменить нельзя" в виде перевернутых лодок для отдыха и "Бухта влюбленных троллей" появились в популярном у туристов месте Мурманской области – селе Териберка на берегу Северного Ледовитого океана, сообщило министерство культуры региона.Арт-объекты появились в Териберке в рамках исследовательского проекта "Паблик-Арт-Экспедиция 2021", поддержанного грантом министерства культуры Мурманской области. Один из них - художественная инсталляция "Место встречи изменить нельзя" петербургской художницы Екатерины Голубиной."Центральным символическим объектом инсталляции является деревянная лодка – средство передвижения, которое раньше активно использовалось жителями региона. Внешне художественная инсталляция представляет 12-метровый круглый деревянный подиум с перевёрнутыми верхушками лодок, внутри которых установлены скамейки", - говорится в сообщении.Как пояснила сама художница, идея проекта заключается в том, чтобы объединить истории рыбацких сёл в одном месте и дать им новую жизнь и силу. Лодки стоят как по одной, так и группами, чтобы людям можно было общаться, медитировать и наслаждаться видами моря.Проект "Бухта влюбленных троллей" апатитского художника Федора Мухаметшина презентовали в мистической атмосфере с музыкальным сопровождением Эдварда Грига "В пещере горного короля". "Арт-объект – это графическое изображение карты местности с чуть различимым образом мифических троллей размером 4,5 на 4,5 м, выбитое на одной из прибрежных скал", - рассказали в правительстве.Значительной частью работы художника стала очистка скалистой плоскости общей площадью примерно 500 квадратных метров от инородных надписей, оставленных приезжими. В дальнейшем планируется создать анимационный фильм об истории этих троллей."Паблик-Арт-Экспедиция 2021" – это художественно-исследовательский проект, организованный Центром поддержки и развития культурных проектов "Креативный класс" при поддержке апатитского Центра современного искусства "Сияние". Экспедиция стартовала в августе: творческие команды, состоящие из региональных и российских художников, побывали в Териберке, Туломе и Ловозере, погрузились в локальный культурный и исторический контекст, пообщались с местными жителями. Во время полевого этапа проекта творцы разработали более 20 проектов арт-объектов для сел. Победителями конкурса были признаны три проекта, два из которых украсили окрестности Териберки.Териберка - маленькое село в Мурманской области в 120 километрах от Мурманска, которое стало известно всей России после того, как здесь прошли съемки фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать яркие фотографии. Согласно официальным данным, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тысяч человек. Приграничный режим был снят с Териберки только в 2009 году, и она стала практически единственным открытым для посторонних людей поселком с выходом к океану. В последние годы село активно развивается, появляются новые места размещения, рестораны и кафе, услуги для туристов.

https://ria.ru/20211027/murmansk-1756577432.html

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общество, мурманская область, северный ледовитый океан, россия