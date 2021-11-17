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"Опора России" предложила отменить госрегулирование цен на техосмотр
"Опора России" предложила отменить госрегулирование цен на техосмотр - РИА Новости, 17.11.2021
"Опора России" предложила отменить госрегулирование цен на техосмотр
Общественная организация малого и среднего бизнеса "Опора России" предложила вице-премьеру, председателю правкомиссии по безопасности дорожного движения Марату... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T08:52
2021-11-17T08:52
организация "опора россии"
марат хуснуллин
авто
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Общественная организация малого и среднего бизнеса "Опора России" предложила вице-премьеру, председателю правкомиссии по безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину отменить госрегулирование цен на техосмотр (ТО) автомобилей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо организации от 10 ноября, и в аппарате вице-премьера подтвердили получение письма.В начале месяца Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для частных легковых машин и мотоциклов, который предполагает, что проходить ТО должны будут лишь автомобили старше четырех лет и только в случае смены владельца, а также при существенном переоборудовании. Для коммерческого транспорта требования об обязательном регулярном прохождении ТО не изменяются.Тем временем уже начиная с 1 марта на основании поправок в закон о ТО вступили в силу новые условия аккредитации операторов техосмотра. На подтверждение соответствия новым требованиям операторам дали год. В связи с этим отмечается, что на основании данных Российского союза автостраховщиков (РСА) на 14 октября в стране было зарегистрировано 5077 операторов, но с момента вступления в силу поправок в закон о техосмотре всего 415 из них направили заявки на аккредитацию по новым требованиям, из них аккредитовались только 53 лаборатории.Сейчас тарифы на техосмотр устанавливают субъекты РФ на основе методики Федеральной службы по тарифам, и средняя стоимость ТО для легковой машины составляет 570 рублей. При этом, например, в Москве пройти ТО стоит 730 рублей, в Брянской области – 305 рублей, в Ленинградской области - 990 рублей, на Чукотке - 940 рублей. И председатель Гильдии операторов техосмотра Игорь Волчек рассказал изданию, что содержать пункт техосмотра только для коммерческого транспорта невыгодно, поскольку 80% оборота приходится сегодня именно на легковые машины.В то же время, по данным Национальной ассоциации предприятий техобслуживания транспортных средств, в России средний уровень затрат на модернизацию пункта ТО для соответствия новым требованиям составляет 1,5-2 миллиона рублей, а стоимость создания новой диагностической лаборатории с нуля в арендуемых помещениях – от 5 миллионов, уточняет издание."Основываясь на цифрах реальной загрузки пункта техосмотра и среднестатистических затратах на конкретных предприятиях отрасли, мы получили базовую ставку по предоставлению услуги ТО в размере 2500–2800 рублей для легковых автомобилей", – сказал "Ведомостям" представитель "Опоры", ссылаясь на оценки профессионального сообщества. Но установление рыночной цены на ТО создаст условия для функционирования достаточного количества операторов, пишет издание. Также организация предлагает утвердить программу поддержки субъектов МСП в этой сфере.
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организация "опора россии", марат хуснуллин, авто, россия
08:52 17.11.2021
 
"Опора России" предложила отменить госрегулирование цен на техосмотр

"Опора России" предложила Хуснулину отменить госрегулирование цен на техосмотр автомобилей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Общественная организация малого и среднего бизнеса "Опора России" предложила вице-премьеру, председателю правкомиссии по безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину отменить госрегулирование цен на техосмотр (ТО) автомобилей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо организации от 10 ноября, и в аппарате вице-премьера подтвердили получение письма.
В начале месяца Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для частных легковых машин и мотоциклов, который предполагает, что проходить ТО должны будут лишь автомобили старше четырех лет и только в случае смены владельца, а также при существенном переоборудовании. Для коммерческого транспорта требования об обязательном регулярном прохождении ТО не изменяются.
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Тем временем уже начиная с 1 марта на основании поправок в закон о ТО вступили в силу новые условия аккредитации операторов техосмотра. На подтверждение соответствия новым требованиям операторам дали год. В связи с этим отмечается, что на основании данных Российского союза автостраховщиков (РСА) на 14 октября в стране было зарегистрировано 5077 операторов, но с момента вступления в силу поправок в закон о техосмотре всего 415 из них направили заявки на аккредитацию по новым требованиям, из них аккредитовались только 53 лаборатории.
Сейчас тарифы на техосмотр устанавливают субъекты РФ на основе методики Федеральной службы по тарифам, и средняя стоимость ТО для легковой машины составляет 570 рублей. При этом, например, в Москве пройти ТО стоит 730 рублей, в Брянской области – 305 рублей, в Ленинградской области - 990 рублей, на Чукотке - 940 рублей. И председатель Гильдии операторов техосмотра Игорь Волчек рассказал изданию, что содержать пункт техосмотра только для коммерческого транспорта невыгодно, поскольку 80% оборота приходится сегодня именно на легковые машины.
В то же время, по данным Национальной ассоциации предприятий техобслуживания транспортных средств, в России средний уровень затрат на модернизацию пункта ТО для соответствия новым требованиям составляет 1,5-2 миллиона рублей, а стоимость создания новой диагностической лаборатории с нуля в арендуемых помещениях – от 5 миллионов, уточняет издание.
"Основываясь на цифрах реальной загрузки пункта техосмотра и среднестатистических затратах на конкретных предприятиях отрасли, мы получили базовую ставку по предоставлению услуги ТО в размере 2500–2800 рублей для легковых автомобилей", – сказал "Ведомостям" представитель "Опоры", ссылаясь на оценки профессионального сообщества. Но установление рыночной цены на ТО создаст условия для функционирования достаточного количества операторов, пишет издание. Также организация предлагает утвердить программу поддержки субъектов МСП в этой сфере.
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30 сентября, 15:28
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Организация "Опора России"Марат ХуснуллинАвтоРоссия
 
 
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