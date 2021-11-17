https://ria.ru/20211117/tekhnologii-1758383295.html

Высокие технологии: без мастеровых – никуда

Высокие технологии: без мастеровых – никуда - РИА Новости, 17.11.2021

Высокие технологии: без мастеровых – никуда

Команда "Трансмашхолдинга" (ТМХ) приняла участие в VIII Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:53

2021-11-17T14:53

2021-11-17T14:53

новости компаний - экономика

трансмашхолдинг

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости, Карина Ивашко. Команда "Трансмашхолдинга" (ТМХ) приняла участие в VIII Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021, который прошел в Екатеринбурге.Компанию представили четыре специалиста, прошедшие отбор по результатам межзаводских соревнований. Инженер по индустриализации управления главного технолога Брянского машиностроительного завода (БМЗ, входит в ТМХ) Денис Трубицын занял в чемпионате третье место по специальности "инженер-технолог в машиностроении".Всего в WorldSkills Hi-Tech 2021 в Екатеринбурге приняли участие около 500 конкурсантов, продемонстрировавших свои навыки по 20 основным и 19 презентационным компетенциям. Состязания прошли в рамках пяти блоков: "Производство и инженерные технологии", "Информационные и коммуникационные технологии", "Строительство и строительные технологии", "Сфера услуг" и "Транспорт и логистика"."Если раньше мы говорили о разделении специальностей на рабочие и инженерные, то сегодня этого разрыва уже нет: современный рабочий должен обладать инженерными компетенциями, чтобы воплощать в жизнь инновационные решения. Эту задачу и помогает решать движение WorldSkills Россия. С прикладной точки зрения чемпионат и проходящий в его рамках кубок по рационализации и производительности очень востребованы, так как у участников масштабируются и расширяются профессиональные навыки. Сотрудники, которые возвращаются в свои компании после соревнований, это уже специалисты другого уровня, они мыслят уже другими категориями", - сказал на церемонии открытия WorldSkills Hi-Tech полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.Он подчеркнул, что в результате растет эффективность и самих предприятий, ведь главный актив любой организации – это люди, и чем компетентнее специалисты, тем быстрее развивается компания.Этой цели следует и руководство ТМХ, где понимают, что высокие технологии невозможны без высококвалифицированных рабочих."Требования к рабочим профессиям постоянно усложняются. Растет автоматизация труда, при этом наиболее сложные операции и контроль остаются за человеком. Так что обладателям рабочих специальностей важно постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство, и вместе с тем развивать гибкие навыки: умение работать в команде, эффективно взаимодействовать, брать на себя ответственность. И движение WorldSkills этому способствует. Мы, как и наши сотрудники, заинтересованы в этих соревнованиях. Данные соревнования дают участникам возможность получить экспертную оценку. На мой взгляд, это не менее важно, чем победа", - отметила заместитель генерального директора по трансформации и проектной деятельности - член управляющей коллегии ТМХ Наталия Шишлакова.Дело не в дипломе, или "эффект Гоши"По мнению директора Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаила Блинкина, WorldSkills "вкладывает свой кирпичик в решение гигантской проблемы", каковой является вопрос психологической установки общества в отношении рабочих профессий.Вузы и НИИ не меньше производителей нуждаются в высококлассных рабочих. И как тут не вспомнить Гошу из фильма "Москва слезам не верит" – с его золотыми руками."Эффект Гоши имеет место. Как декан факультета городского и регионального развития, скажу так: всё, что ни придумали бы архитекторы, планировщики, в конечном итоге зависит от рабочих. Возьмем организацию городского пространства: вместо асфальта – пресловутая плитка. А ведь хорошо уложенная плитка – идеальна, она вечная. Но если она отвратительно уложена, это выброшенные деньги, и люди будут плеваться. Вот вам наша живая заинтересованность в рабочих с отличной выучкой и высокой производительностью. А престиж должен быть не на словах, а на деле: когда профессиональный рабочий стоит таких-то денег. Да, он будет дорогой, но при его производительности и качестве работ бизнесу, городу это будет выгодно", - убежден Блинкин.Hi-Tech в руках рабочих: высокая зарплата, рост и крутой продуктИными словами, все упирается в качественное образование и стимул. Причем, не только материальный.ТМХ постоянно совершенствует систему оценки и отбора сотрудников с высоким потенциалом, которая позволяет максимально обеспечить компанию квалифицированными кадрами на перспективу.Примером такой работы на будущее стал Центр компетенций по беспилотным технологиям, который ТМХ открыл в особой экономической зоне "Иннополис". Президент ТМХ, член бюро правления РСПП Андрей Бокарев уверен, что специалисты компании и университета Иннополис будут успешно развивать совместный проект беспилотного движения в метро Казани."Системная работа с кадровым резервом позволяет заранее готовить необходимые кадры. Это работа на будущее, учитывающая изменения среды в перспективе 3-5 лет. Каждому сотруднику кадрового резерва мы формируем индивидуальный план развития, в который входят как развитие на рабочем месте при поддержке наставника, так и специальные проекты и задания, семинары, книги из электронной библиотеки и специальные профессиональные курсы, в том числе по иностранному языку. Карьерный рост на производственных площадках обеспечивает преемственность экспертных знаний работников. Это ведет к повышению уровня профессионализма персонала в целом. Мы видим это на примере создания высокотехнологичных продуктов, таких, например, как электропоезд "Иволга". Его спроектировали и собирают на Тверском вагоностроительном заводе, входящем в наш холдинг. В каждом составе, что сейчас идет по МЦД, – труд сотен рабочих, и каждый – настоящий профи", - подчеркнула Шишлакова.

https://ria.ru/20210901/transport-1748005402.html

https://ria.ru/20210604/razvitie-1735637931.html

https://ria.ru/20210929/poezd-1751631035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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