https://ria.ru/20211117/tayvan-1759396613.html

Эксперт прокомментировал заявление Си Цзиньпина о мерах против сепаратистов

Эксперт прокомментировал заявление Си Цзиньпина о мерах против сепаратистов - РИА Новости, 17.11.2021

Эксперт прокомментировал заявление Си Цзиньпина о мерах против сепаратистов

Заявление председателя КНР Си Цзиньпина в разговоре с президентом США Джо Байденом о том, что Пекин прибегнет к решительным мерам, если сепаратистские силы на... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T08:44

2021-11-17T08:44

2021-11-17T08:44

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сша

вашингтон (город)

тайвань

джо байден

си цзиньпин

гоминьдан

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Заявление председателя КНР Си Цзиньпина в разговоре с президентом США Джо Байденом о том, что Пекин прибегнет к решительным мерам, если сепаратистские силы на Тайване перейдут "красную черту", без сомнения означает, что Пекин может объединить остров с материком при помощи военной силы, заявил РИА Новости известный китайский политолог, старший научный сотрудник аналитического центра Kunlunce Сы Манань.Виртуальный саммит лидеров КНР и США состоялся во вторник утром и продолжался более трех часов, лидеры обсудили нынешнее состояние и дальнейшее развитие отношений двух стран, высказали свои позиции относительно тайваньского вопроса и торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по международным проблемам.Сы Манань напомнил, что в разговоре с Байденом Си Цзиньпин заявил о терпеливости Пекина и готовности всеми силами добиваться перспективы именно мирного воссоединения, но, если выступающие за независимость Тайваня сепаратистские силы перейдут "красную черту", Пекин прибегнет к "решительным мерам"."Вне всякого сомнения, решительные меры – это синоним объединения страны военной силой", - указал аналитик.Он также отметил, что заявления Байдена о том, что США не стремятся менять китайскую систему, укреплять союзнические отношения против Китая и конфликтовать с КНР, говорят о некоем изменении его позиции в отношении Пекина."Не знаю, как он будет объясняться, когда столкнется с оппозицией внутри страны", - указал эксперт, добавив, что, если сказал, то нужно делать, "весь мир смотрит".В последнее время отношения Китая и США накалены в том числе из-за тайваньского вопроса, МИД Китая неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина. Тем не менее США продолжают продавать острову вооружения, поддерживать официальные и военные контакты с Тайбэем, в ответ Пекин призывает США прекратить провокации и регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива.Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, он также указал, что нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива является наиболее напряженной за последние 40 лет. Его заявление прозвучало после того, как Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в первую неделю октября в общей сложности направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20211116/politika-1759226511.html

https://ria.ru/20211116/bayden-1759222971.html

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вашингтон (город)

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), тайвань, джо байден, си цзиньпин, гоминьдан, народно-освободительная армия китая