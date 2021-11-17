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Жители МО смогут получать справки из центра занятости на "Госуслугах"

Жители МО смогут получать справки из центра занятости на "Госуслугах" - РИА Новости, 17.11.2021

Жители МО смогут получать справки из центра занятости на "Госуслугах"

Жителям Московской области теперь будет проще получать справки из центра занятости. Их можно будет получить в электронном формате на сайте "Госуслуги", сообщил... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:13

2021-11-17T16:13

2021-11-17T16:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Жителям Московской области теперь будет проще получать справки из центра занятости. Их можно будет получить в электронном формате на сайте "Госуслуги", сообщил телеканал "360"."Не нужно никуда ходить [для получения справки], достаточно оставить заявку на региональном портале госуслуг, необходимая справка будет в личном кабинете", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.Она отметила, что ежегодно справки получают около 200 тысяч граждан, обращающихся в центры занятости. Если справка все же нужна в бумажном виде, ее можно забрать в любом из 127 МФЦ в регионе.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)