https://ria.ru/20211117/soveschanie-1759414481.html
Совещание с участием Путина по развитию генетических технологий в России
Совещание с участием Путина по развитию генетических технологий в России - РИА Новости, 17.11.2021
Совещание с участием Путина по развитию генетических технологий в России
Президент Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития генетических технологий. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:04
2021-11-17T14:04
2021-11-17T14:05
общество
наука
владимир путин
россия
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Президент Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития генетических технологий.
россия
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РИА Новости
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LIVE: Владимир Путин проводит встречу по развитию генетических технологий в России
LIVE: Владимир Путин проводит встречу по развитию генетических технологий в России
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РИА Новости
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общество, наука, владимир путин, россия, видео
Совещание с участием Путина по развитию генетических технологий в России
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14:04 17.11.2021 (обновлено: 14:05 17.11.2021)