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Совещание с участием Путина по развитию генетических технологий в России

Совещание с участием Путина по развитию генетических технологий в России - РИА Новости, 17.11.2021

Совещание с участием Путина по развитию генетических технологий в России

Президент Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития генетических технологий. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:04

2021-11-17T14:04

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общество

наука

владимир путин

россия

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Президент Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития генетических технологий.

россия

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2021

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общество, наука, владимир путин, россия, видео