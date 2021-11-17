https://ria.ru/20211117/siriya-1759636055.html
Россия поможет Сирии в подготовке врачей-онкологов, сообщил эксперт
Россия поможет Сирии в подготовке врачей-онкологов, сообщил эксперт - РИА Новости, 18.11.2021
Россия поможет Сирии в подготовке врачей-онкологов, сообщил эксперт
Россия окажет Сирии содействие в обучении врачей-онкологов и уже в ноябре примет в Москве первую группу специалистов, сообщил РИА Новости в ходе поездки в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-17T14:09
2021-11-17T14:09
2021-11-18T14:16
сирия
москва
здоровье - общество
андрей каприн
россия
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ДАМАСК, 17 ноя - РИА Новости. Россия окажет Сирии содействие в обучении врачей-онкологов и уже в ноябре примет в Москве первую группу специалистов, сообщил РИА Новости в ходе поездки в Дамаск гендиректор ФГБУ "НМИЦ радиологии", главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.По его словам, сирийские коллеги хотят, чтобы после этого группа российских онкологов посетила Дамаск, а также продемонстрировала методику брахитерапии, в рамках которой опухоль выжигается без хирургического вмешательства."Они хотят учиться этому методу у нас, и еще они хотят учиться у нас трансплантации костного мозга. У нас все есть, и мы готовы их принять", - сообщил Каприн.По его словам, онкологическое направление в Сирии "в тяжелом состоянии". "Нет прогнозирования и четкого определения системы. Пока что этой системы нет. Надо ее создавать заново, и мы готовы помочь. Мы говорили об этом раньше и продолжили обсуждение сейчас", - отметил собеседник агентства."Мы обсуждали, что необходимо обучение на месте, обсуждали обучение на несколько недель. Война, как известно, выкачивает кадры… чем дольше это затягивается, тем тяжелее восстановиться", - резюмировал Каприн.
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сирия, москва, здоровье - общество, андрей каприн, россия
14:09 17.11.2021 (обновлено: 14:16 18.11.2021)
Россия поможет Сирии в подготовке врачей-онкологов, сообщил эксперт
Андрей Каприн: Россия поможет Сирии в подготовке врачей-онкологов
ДАМАСК, 17 ноя - РИА Новости. Россия
окажет Сирии
содействие в обучении врачей-онкологов и уже в ноябре примет в Москве
первую группу специалистов, сообщил РИА Новости в ходе поездки в Дамаск
гендиректор ФГБУ "НМИЦ радиологии", главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
.
"Мы подписали договор о том, что мы обещаем принимать на рабочем месте и будем приезжать давать мастер-классы. Первая группа (сирийцев - ред.) на три недели должна вылететь 21 ноября в Москву. 22 ноября мы их встречаем", - рассказал Каприн.
По его словам, сирийские коллеги хотят, чтобы после этого группа российских онкологов посетила Дамаск, а также продемонстрировала методику брахитерапии, в рамках которой опухоль выжигается без хирургического вмешательства.
"Они хотят учиться этому методу у нас, и еще они хотят учиться у нас трансплантации костного мозга. У нас все есть, и мы готовы их принять", - сообщил Каприн.
По его словам, онкологическое направление в Сирии "в тяжелом состоянии". "Нет прогнозирования и четкого определения системы. Пока что этой системы нет. Надо ее создавать заново, и мы готовы помочь. Мы говорили об этом раньше и продолжили обсуждение сейчас", - отметил собеседник агентства.
"Мы обсуждали, что необходимо обучение на месте, обсуждали обучение на несколько недель. Война, как известно, выкачивает кадры… чем дольше это затягивается, тем тяжелее восстановиться", - резюмировал Каприн.