Россия выступает против попыток разделения Сирии, заявил Лаврентьев
Спецпредставитель президента Лаврентьев: Россия выступает против попыток разделения Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018
ДАМАСК, 17 ноя - РИА Новости. Россия не приемлет попытки разделения Сирийской Арабской Республики и создания на ее территории квазигосударств и продолжит помогать Дамаску в достижении национального и межконфессионального согласия в стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Россия нацелена на дальнейший поиск путей сирийского урегулирования в интересах сохранения независимости, единства и территориальной целостности государства. Для нас остаются неприемлемыми любые попытки деления страны и создания квазигосударственных образований, независимо от того, под какими предлогами такие попытки не принимались", - сказал Лаврентьев в ходе круглого стола, который состоялся в Дамаске в рамках визита российской межведомственной делегации.
Он подчеркнул, что внутрисирийский диалог должен проходить естественно и без всякого внешнего давления. "Сирийцам самим под силу прийти к оптимальному нахождению развязки, преодолению разногласий по вопросам конституционной реформы и, соответственно, внесения изменений при необходимости", - отметил спецпредставитель главы российского государства.
"Нельзя позволить ситуации преодолеть тот рубеж, после которого существование Сирии в качестве единого государства было бы невозможным. Будем и дальше содействовать сирийскому руководству в достижении национального и межконфессионального согласия в стране", - заключил Лаврентьев.
В дискуссии "Сирия в мировой блокаде. Как выиграть войну и не потерять мир?" приняли участие сирийские и российские дипломаты, представители государственной власти и научно-экспертного сообщества.