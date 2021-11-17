https://ria.ru/20211117/siriya-1759557662.html

Россия выступает против попыток разделения Сирии, заявил Лаврентьев

Россия выступает против попыток разделения Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 17.11.2021

Россия выступает против попыток разделения Сирии, заявил Лаврентьев

Россия не приемлет попытки разделения Сирийской Арабской Республики и создания на ее территории квазигосударств и продолжит помогать Дамаску в достижении... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T23:32

2021-11-17T23:32

2021-11-17T23:32

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дамаск (город)

сирия

александр лаврентьев

россия

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ДАМАСК, 17 ноя - РИА Новости. Россия не приемлет попытки разделения Сирийской Арабской Республики и создания на ее территории квазигосударств и продолжит помогать Дамаску в достижении национального и межконфессионального согласия в стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.Он подчеркнул, что внутрисирийский диалог должен проходить естественно и без всякого внешнего давления. "Сирийцам самим под силу прийти к оптимальному нахождению развязки, преодолению разногласий по вопросам конституционной реформы и, соответственно, внесения изменений при необходимости", - отметил спецпредставитель главы российского государства."Нельзя позволить ситуации преодолеть тот рубеж, после которого существование Сирии в качестве единого государства было бы невозможным. Будем и дальше содействовать сирийскому руководству в достижении национального и межконфессионального согласия в стране", - заключил Лаврентьев.В дискуссии "Сирия в мировой блокаде. Как выиграть войну и не потерять мир?" приняли участие сирийские и российские дипломаты, представители государственной власти и научно-экспертного сообщества.

https://ria.ru/20211117/damask-1759547911.html

дамаск (город)

сирия

россия

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в мире, дамаск (город), сирия, александр лаврентьев, россия