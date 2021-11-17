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Россия выступает против попыток разделения Сирии, заявил Лаврентьев
Россия выступает против попыток разделения Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 17.11.2021
Россия выступает против попыток разделения Сирии, заявил Лаврентьев
Россия не приемлет попытки разделения Сирийской Арабской Республики и создания на ее территории квазигосударств и продолжит помогать Дамаску в достижении... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T23:32
2021-11-17T23:32
в мире
дамаск (город)
сирия
александр лаврентьев
россия
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ДАМАСК, 17 ноя - РИА Новости. Россия не приемлет попытки разделения Сирийской Арабской Республики и создания на ее территории квазигосударств и продолжит помогать Дамаску в достижении национального и межконфессионального согласия в стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.Он подчеркнул, что внутрисирийский диалог должен проходить естественно и без всякого внешнего давления. "Сирийцам самим под силу прийти к оптимальному нахождению развязки, преодолению разногласий по вопросам конституционной реформы и, соответственно, внесения изменений при необходимости", - отметил спецпредставитель главы российского государства."Нельзя позволить ситуации преодолеть тот рубеж, после которого существование Сирии в качестве единого государства было бы невозможным. Будем и дальше содействовать сирийскому руководству в достижении национального и межконфессионального согласия в стране", - заключил Лаврентьев.В дискуссии "Сирия в мировой блокаде. Как выиграть войну и не потерять мир?" приняли участие сирийские и российские дипломаты, представители государственной власти и научно-экспертного сообщества.
https://ria.ru/20211117/damask-1759547911.html
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в мире, дамаск (город), сирия, александр лаврентьев, россия
23:32 17.11.2021
 
Россия выступает против попыток разделения Сирии, заявил Лаврентьев

Спецпредставитель президента Лаврентьев: Россия выступает против попыток разделения Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018 - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДАМАСК, 17 ноя - РИА Новости. Россия не приемлет попытки разделения Сирийской Арабской Республики и создания на ее территории квазигосударств и продолжит помогать Дамаску в достижении национального и межконфессионального согласия в стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Россия нацелена на дальнейший поиск путей сирийского урегулирования в интересах сохранения независимости, единства и территориальной целостности государства. Для нас остаются неприемлемыми любые попытки деления страны и создания квазигосударственных образований, независимо от того, под какими предлогами такие попытки не принимались", - сказал Лаврентьев в ходе круглого стола, который состоялся в Дамаске в рамках визита российской межведомственной делегации.
Он подчеркнул, что внутрисирийский диалог должен проходить естественно и без всякого внешнего давления. "Сирийцам самим под силу прийти к оптимальному нахождению развязки, преодолению разногласий по вопросам конституционной реформы и, соответственно, внесения изменений при необходимости", - отметил спецпредставитель главы российского государства.
"Нельзя позволить ситуации преодолеть тот рубеж, после которого существование Сирии в качестве единого государства было бы невозможным. Будем и дальше содействовать сирийскому руководству в достижении национального и межконфессионального согласия в стране", - заключил Лаврентьев.
В дискуссии "Сирия в мировой блокаде. Как выиграть войну и не потерять мир?" приняли участие сирийские и российские дипломаты, представители государственной власти и научно-экспертного сообщества.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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Львова-Белова рассказала о планах вывезти 30 российских детей из Дамаска
 
В миреДамаск (город)СирияАлександр ЛаврентьевРоссия
 
 
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