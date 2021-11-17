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Жители сирийской деревни закидали камнями американскую военную колонну
Жители сирийской деревни закидали камнями американскую военную колонну - РИА Новости, 17.11.2021
Жители сирийской деревни закидали камнями американскую военную колонну
Жители одной из деревень в сирийской провинции Эль-Хасеке преградили путь американской военной колонне и закидали ее камнями, сообщил сирийский государственный... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:07
2021-11-17T15:07
в мире
сша
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Жители одной из деревень в сирийской провинции Эль-Хасеке преградили путь американской военной колонне и закидали ее камнями, сообщил сирийский государственный телеканал Syria TV."Жители деревни Тель-Захаб в пригороде Камышлы преградили путь американской оккупационной колонне, состоящей из четырех бронеавтомобилей и прикрываемой двумя вертолетами, забросали ее камнями и вынудили вернуться на одну из своих незаконных баз", - говорится в сообщении телеканала.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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сша
сирия
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в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)
15:07 17.11.2021
 
Жители сирийской деревни закидали камнями американскую военную колонну

Жители деревни в Сирии преградили путь американской военной колонне и закидали ее камнями

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / Darko Bandic
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Жители одной из деревень в сирийской провинции Эль-Хасеке преградили путь американской военной колонне и закидали ее камнями, сообщил сирийский государственный телеканал Syria TV.
"Жители деревни Тель-Захаб в пригороде Камышлы преградили путь американской оккупационной колонне, состоящей из четырех бронеавтомобилей и прикрываемой двумя вертолетами, забросали ее камнями и вынудили вернуться на одну из своих незаконных баз", - говорится в сообщении телеканала.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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