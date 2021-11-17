https://ria.ru/20211117/siriya-1759473817.html

Жители сирийской деревни закидали камнями американскую военную колонну

Жители сирийской деревни закидали камнями американскую военную колонну - РИА Новости, 17.11.2021

Жители сирийской деревни закидали камнями американскую военную колонну

Жители одной из деревень в сирийской провинции Эль-Хасеке преградили путь американской военной колонне и закидали ее камнями, сообщил сирийский государственный... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:07

2021-11-17T15:07

2021-11-17T15:07

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Жители одной из деревень в сирийской провинции Эль-Хасеке преградили путь американской военной колонне и закидали ее камнями, сообщил сирийский государственный телеканал Syria TV."Жители деревни Тель-Захаб в пригороде Камышлы преградили путь американской оккупационной колонне, состоящей из четырех бронеавтомобилей и прикрываемой двумя вертолетами, забросали ее камнями и вынудили вернуться на одну из своих незаконных баз", - говорится в сообщении телеканала.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20211116/siriya-1759305761.html

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)