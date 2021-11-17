https://ria.ru/20211117/sertifikatsiya-1759387106.html

В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"

В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.11.2021

В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"

Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG может иметь политические основания,... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T01:25

2021-11-17T01:25

2021-11-17T01:46

экономика

в мире

германия

газпром

балтийское море

северный поток — 2

россия

альберт брайнингер

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG может иметь политические основания, регулятор, возможно, хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ, заявил РИА Новости член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Альберт Брайнингер.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В минэнерго ФРГ решение BNA назвали "исключительно регуляторным".При этом политик добавил, что не видит никаких признаков отказа от "Северного потока — 2", поскольку "в Германии есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство объекта завершили в сентябре.СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после выборов в бундестаг 26 сентября. В случае успешного завершения диалога, новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, он сменит правившую 16 лет Ангелу Меркель из Христианско-демократического союза, который проиграл выборы.

https://ria.ru/20211116/gaz-1759374987.html

германия

балтийское море

россия

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экономика, в мире, германия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия, альберт брайнингер