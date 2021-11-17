01:25 17.11.2021 (обновлено: 01:46 17.11.2021)
В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
Член AfD Брайнингер: задержка сертификации "Северного потока — 2" имеет политический мотив
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG может иметь политические основания, регулятор, возможно, хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ, заявил РИА Новости член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Альберт Брайнингер.
Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В минэнерго ФРГ решение BNA назвали "исключительно регуляторным".
"Не все так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия. Вероятно, регулятор нашел повод для отказа в сертификации. Коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован... Конечно, есть политический компонент, этот проект был политизирован с самого начала", — отметил Брайнингер.
При этом политик добавил, что не видит никаких признаков отказа от "Северного потока — 2", поскольку "в Германии есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта".
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство объекта завершили в сентябре.
СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после выборов в бундестаг 26 сентября. В случае успешного завершения диалога, новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, он сменит правившую 16 лет Ангелу Меркель из Христианско-демократического союза, который проиграл выборы.