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В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.11.2021
В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG может иметь политические основания,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T01:25
2021-11-17T01:46
экономика
в мире
германия
газпром
балтийское море
северный поток — 2
россия
альберт брайнингер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG может иметь политические основания, регулятор, возможно, хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ, заявил РИА Новости член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Альберт Брайнингер.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В минэнерго ФРГ решение BNA назвали "исключительно регуляторным".При этом политик добавил, что не видит никаких признаков отказа от "Северного потока — 2", поскольку "в Германии есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство объекта завершили в сентябре.СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после выборов в бундестаг 26 сентября. В случае успешного завершения диалога, новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, он сменит правившую 16 лет Ангелу Меркель из Христианско-демократического союза, который проиграл выборы.
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экономика, в мире, германия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия, альберт брайнингер
01:25 17.11.2021 (обновлено: 01:46 17.11.2021)
 
В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"

Член AfD Брайнингер: задержка сертификации "Северного потока — 2" имеет политический мотив

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG может иметь политические основания, регулятор, возможно, хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ, заявил РИА Новости член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Альберт Брайнингер.
Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В минэнерго ФРГ решение BNA назвали "исключительно регуляторным".

"Не все так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия. Вероятно, регулятор нашел повод для отказа в сертификации. Коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован... Конечно, есть политический компонент, этот проект был политизирован с самого начала", — отметил Брайнингер.

При этом политик добавил, что не видит никаких признаков отказа от "Северного потока — 2", поскольку "в Германии есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта".
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство объекта завершили в сентябре.
СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после выборов в бундестаг 26 сентября. В случае успешного завершения диалога, новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, он сменит правившую 16 лет Ангелу Меркель из Христианско-демократического союза, который проиграл выборы.
Северный поток — 2: строительство в режиме санкций - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 16:34Инфографика
Газопровод "Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
 
ЭкономикаВ миреГерманияГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2РоссияАльберт Брайнингер
 
 
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