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МФЦ Подмосковья начали выдавать бумажные сертификаты о прививке от COVID
МФЦ Подмосковья начали выдавать бумажные сертификаты о прививке от COVID - РИА Новости, 17.11.2021
МФЦ Подмосковья начали выдавать бумажные сертификаты о прививке от COVID
В МФЦ Подмосковья начали выдавать бумажные сертификаты о прививке от коронавируса, сообщает пресс-служба мингосупраления региона. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:49
2021-11-17T14:49
2021-11-17T14:49
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В МФЦ Подмосковья начали выдавать бумажные сертификаты о прививке от коронавируса, сообщает пресс-служба мингосупраления региона."Сертификаты с QR-кодом для вакцинированных и переболевших СOVID-19 формируются в автоматическом режиме. Процесс получения документа для заявителей простой и понятный. Услуга по выдаче бумажного сертификата в МФЦ в первую очередь актуальна для тех, кто не имеет регистрации на портале госуслуг, либо тех, кто не может самостоятельно распечатать документ. Сертификат с QR-кодом в офисах МФЦ выдается в день обращения", – цитирует пресс-служба министра госуправления, ИТ и связи Московской области Максима Рымара.Отмечается, что для получения услуги необходимо прийти в офис многофункционального центра, при себе следует иметь паспорт, при наличии – полис ОМС и СНИЛС. В случае, если нужен экземпляр сертификата на английском языке, – загранпаспорт.
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московская область (подмосковье), коронавирус в россии