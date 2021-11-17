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Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице - РИА Новости, 17.11.2021
Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
Член группы врачей омбудсмена Грузии после посещения бывшего президента Михаила Саакашвили заявил, что политик действительно голодает, а его нахождение в... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T00:52
2021-11-17T00:52
в мире
грузия
тбилиси
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Член группы врачей омбудсмена Грузии после посещения бывшего президента Михаила Саакашвили заявил, что политик действительно голодает, а его нахождение в тюремной больнице нецелесообразно.Ранее омбудсмен Грузии Нино Ломджария создала специальную группу врачей, которая будет следить за состоянием здоровья Саакашвили. В ночь на среду эти врачи впервые посетили заключенного.Он добавил, что письменный отчет медиков будет известен в среду.По его словам, состояние здоровья экс-президента не тяжелое, но, исходя из результатов анализов, возможно скорое осложнение. Он утверждает, что на данном этапе Саакашвили необходимо интенсивное лечение и терапия, каких в тюремной больнице обеспечит не могут.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20211116/saakashvili-1759381286.html
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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии
00:52 17.11.2021
 
Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице

Врачи омбудсмена Грузии считают нецелесообразным оставлять Саакашвили в тюремной больнице

© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
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ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Член группы врачей омбудсмена Грузии после посещения бывшего президента Михаила Саакашвили заявил, что политик действительно голодает, а его нахождение в тюремной больнице нецелесообразно.
Ранее омбудсмен Грузии Нино Ломджария создала специальную группу врачей, которая будет следить за состоянием здоровья Саакашвили. В ночь на среду эти врачи впервые посетили заключенного.
"Саакашвили действительно голодает, это все подтверждают... Лечение такого пациента в тюремной больнице нецелесообразно", - заявил член консилиума врач Георгий Григолия.
Он добавил, что письменный отчет медиков будет известен в среду.
По его словам, состояние здоровья экс-президента не тяжелое, но, исходя из результатов анализов, возможно скорое осложнение. Он утверждает, что на данном этапе Саакашвили необходимо интенсивное лечение и терапия, каких в тюремной больнице обеспечит не могут.
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Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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В миреГрузияТбилисиМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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