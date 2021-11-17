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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211117/rudinshteyn-1759481377.html
Продюсер Марк Рудинштейн попал в реанимацию
Продюсер Марк Рудинштейн попал в реанимацию - РИА Новости, 17.11.2021
Продюсер Марк Рудинштейн попал в реанимацию
Кинопродюсера Марка Рудинштейна госпитализировали, он в реанимации, сообщила РИА Новости его гражданская жена. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:29
2021-11-17T18:04
культура
марк рудинштейн
кино и сериалы
россия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Кинопродюсера Марка Рудинштейна госпитализировали, он в реанимации, сообщила РИА Новости его гражданская жена."Чувствует себя ничего, находится в больнице", — добавила она.Ранее СМИ писали, что у него случился сердечный приступ.Рудинштейн — советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр". Он родился в Одессе в 1946 году, окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Продюсировать фильмы начал с 1990 года, тогда при его участии вышли шесть картин.Также сыграл около 30 ролей. В 2000 году Рудинштейна наградили золотой медалью ЮНЕСКО имени Федерико Феллини "За вклад в развитие национального кино".
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марк рудинштейн, кино и сериалы, россия
15:29 17.11.2021 (обновлено: 18:04 17.11.2021)
 
Продюсер Марк Рудинштейн попал в реанимацию

Создатель и продюсер "Кинотавра" Марк Рудинштейн попал в реанимацию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМарк Рудинштейн
Марк Рудинштейн - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Кинопродюсера Марка Рудинштейна госпитализировали, он в реанимации, сообщила РИА Новости его гражданская жена.
"Чувствует себя ничего, находится в больнице", — добавила она.
Ранее СМИ писали, что у него случился сердечный приступ.
Рудинштейн — советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр". Он родился в Одессе в 1946 году, окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Продюсировать фильмы начал с 1990 года, тогда при его участии вышли шесть картин.
Также сыграл около 30 ролей. В 2000 году Рудинштейна наградили золотой медалью ЮНЕСКО имени Федерико Феллини "За вклад в развитие национального кино".
Марк Рудинштейн на открытии XX-го российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
7 апреля, 01:26
Биография Марка Рудинштейна
 
КультураМарк РудинштейнКино и сериалыРоссия
 
 
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