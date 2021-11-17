Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211117/roberts-1759169430.html
Дженнифер Гарнер сыграет вместо Джулии Робертс в детективном сериале
Дженнифер Гарнер сыграет вместо Джулии Робертс в детективном сериале - РИА Новости, 17.11.2021
Дженнифер Гарнер сыграет вместо Джулии Робертс в детективном сериале
Дженнифер Гарнер снимется вместо Джулии Робертс в новом мини-сериале Apple TV+, сообщает Deadline. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T01:54
2021-11-17T01:54
культура
джулия робертс
дженнифер гарнер
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759166289_0:0:3508:1973_1920x0_80_0_0_a76d0279907b43682c000d646584bb11.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Дженнифер Гарнер снимется вместо Джулии Робертс в новом мини-сериале Apple TV+, сообщает Deadline. Сериал называется "Последнее, что он сказал мне" ("The last thing he told me). Среди его продюсеров Риз Уизерспун. В основе проекта — одноименный роман Лоры Дэйв. Он вышел 4 мая 2021 года и продержался в списке бестселлеров по версии New York Times шесть месяцев. На сегодняшний день книга продана тиражом более 1,3 миллиона экземпляров.Гарнер сыграет женщину, которая подружилась с 16-летней падчерицей после исчезновения своего мужа. Вместе они пытаются разобраться в произошедшем. По данным Deadline, Робертс покинула проект из-за плотного графика.
https://ria.ru/20211115/kino-1758578479.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759166289_423:0:3055:1974_1920x0_80_0_0_c63be8fb180ab2d9b07d7b92b918f05d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джулия робертс, дженнифер гарнер, новости культуры, кино и сериалы
01:54 17.11.2021
 
Дженнифер Гарнер сыграет вместо Джулии Робертс в детективном сериале

Дженнифер Гарнер сыграет вместо Джулии Робертс в сериале "Последнее, что он сказал мне"

© AFP/Valerie Macon, РИА Новости/Екатерина ЧесноковаДженнифер Гарнер и Джулия Робертс
Дженнифер Гарнер и Джулия Робертс
© AFP/Valerie Macon, РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Дженнифер Гарнер снимется вместо Джулии Робертс в новом мини-сериале Apple TV+, сообщает Deadline.
Сериал называется "Последнее, что он сказал мне" ("The last thing he told me). Среди его продюсеров Риз Уизерспун. В основе проекта — одноименный роман Лоры Дэйв. Он вышел 4 мая 2021 года и продержался в списке бестселлеров по версии New York Times шесть месяцев. На сегодняшний день книга продана тиражом более 1,3 миллиона экземпляров.
Гарнер сыграет женщину, которая подружилась с 16-летней падчерицей после исчезновения своего мужа. Вместе они пытаются разобраться в произошедшем.
По данным Deadline, Робертс покинула проект из-за плотного графика.
Кадр из сериала Вне себя
15 ноября, 08:00Культура
Сериалы ноября: чиновница Толстоганова, таксист Цыганов, бизнесмен Стычкин
 
КультураДжулия РобертсДженнифер ГарнерНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19
03:54Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине
03:45Россиян предупредили об опасности оливок
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
Лента новостейМолния
Ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в ПекинеРоссиян предупредили об опасности оливокИсточник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице