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Дженнифер Гарнер сыграет вместо Джулии Робертс в детективном сериале
Дженнифер Гарнер сыграет вместо Джулии Робертс в детективном сериале - РИА Новости, 17.11.2021
Дженнифер Гарнер сыграет вместо Джулии Робертс в детективном сериале
Дженнифер Гарнер снимется вместо Джулии Робертс в новом мини-сериале Apple TV+, сообщает Deadline. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T01:54
2021-11-17T01:54
2021-11-17T01:54
культура
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Дженнифер Гарнер снимется вместо Джулии Робертс в новом мини-сериале Apple TV+, сообщает Deadline. Сериал называется "Последнее, что он сказал мне" ("The last thing he told me). Среди его продюсеров Риз Уизерспун. В основе проекта — одноименный роман Лоры Дэйв. Он вышел 4 мая 2021 года и продержался в списке бестселлеров по версии New York Times шесть месяцев. На сегодняшний день книга продана тиражом более 1,3 миллиона экземпляров.Гарнер сыграет женщину, которая подружилась с 16-летней падчерицей после исчезновения своего мужа. Вместе они пытаются разобраться в произошедшем. По данным Deadline, Робертс покинула проект из-за плотного графика.
https://ria.ru/20211115/kino-1758578479.html
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джулия робертс, дженнифер гарнер, новости культуры, кино и сериалы
Дженнифер Гарнер сыграет вместо Джулии Робертс в детективном сериале
Дженнифер Гарнер сыграет вместо Джулии Робертс в сериале "Последнее, что он сказал мне"