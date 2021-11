https://ria.ru/20211117/roberts-1759169430.html

Дженнифер Гарнер сыграет вместо Джулии Робертс в детективном сериале

2021-11-17T01:54

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Дженнифер Гарнер снимется вместо Джулии Робертс в новом мини-сериале Apple TV+, сообщает Deadline. Сериал называется "Последнее, что он сказал мне" ("The last thing he told me). Среди его продюсеров Риз Уизерспун. В основе проекта — одноименный роман Лоры Дэйв. Он вышел 4 мая 2021 года и продержался в списке бестселлеров по версии New York Times шесть месяцев. На сегодняшний день книга продана тиражом более 1,3 миллиона экземпляров.Гарнер сыграет женщину, которая подружилась с 16-летней падчерицей после исчезновения своего мужа. Вместе они пытаются разобраться в произошедшем. По данным Deadline, Робертс покинула проект из-за плотного графика.

