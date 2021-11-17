https://ria.ru/20211117/qr-kod-1759522865.html
Введение QR-кодов в метро пока не обсуждалось, заявила Попова
Введение QR-кодов в метро пока не обсуждалось, заявила Попова - РИА Новости, 17.11.2021
Введение QR-кодов в метро пока не обсуждалось, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о возможности введения QR-кодов в метро, сообщила, что сегодня речь о внутригородском транспорте не поднималась. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:57
2021-11-17T17:57
2021-11-17T18:19
распространение коронавируса
анна попова
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о возможности введения QR-кодов в метро, сообщила, что сегодня речь о внутригородском транспорте не поднималась."Про метро, ну в принципе общественный транспорт... в разных субъектах (РФ) есть обсуждения этой темы. Но решения такого не было принято на сегодняшний день нигде. И сегодня речь о внутригородском транспорте, QR-коды, пока не принималось", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.При этом она отметила, что в общественном транспорте все равно работают определенные ограничения в связи с эпидситуацией, в частности необходимо носить защитную медицинскую маску."И там, где субъекты жестко контролируют свою же меру, что надо носить маски, там и заболеваемость, безусловно, ниже", - добавила глава Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20211109/qr-kod-1758297443.html
https://ria.ru/20211116/metro-1759243821.html
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анна попова, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:57 17.11.2021 (обновлено: 18:19 17.11.2021)
Введение QR-кодов в метро пока не обсуждалось, заявила Попова
Попова: сегодня речь о QR-кодах на внутригородском транспорте не поднималась