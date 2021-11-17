13:30 17.11.2021 (обновлено: 14:18 17.11.2021)
Володин поручил пускать представителей правительства в Госдуму по QR-кодам
Спикер Госдумы Володин поручил ввести QR-коды для доступа посетителей на заседания
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил аппарат нижней палаты организовать допуск представителей правительства на заседания только по QR-кодам.
Речь об этом шла на пленарном заседании. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил, чтобы представители правительства приходили в Госдуму только привитыми.
"А то у нас тут красная зона в том углу", — сказал он.
Володин обратился к представителю правительства Александру Синенко.
"Мы имеем право такое решение принять, потому что это государственные служащие. Александр Юрьевич, обращаю ваше внимание, в зал представители от правительства должны приходить с QR-кодом <…> А вы зря смеетесь. Правительство законопроект внесло в Государственную Думу, чтобы эта норма была распространена на всех граждан. С себя надо начинать. Вы привиты, Александр Юрьевич?" — спросил спикер.
Синенко ответил положительно.
"А если вы бы сказали нет, тогда пришлось бы вам из зала выйти, а правительство направило бы другого полномочного представителя. Вот у Александра Юрьевича есть QR-код. Такой же QR-код должен быть у всех, кто приходит в вашу ложу", — продолжил Володин.
Он добавил, что это правило должно распространяться не только на тех, кто идет в зал пленарных заседаний, но и в комитеты.
В конце прошлой недели правительство внесло в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты, а также при посещении массовых мероприятий, культурных учреждений, ресторанов и кафе или непродовольственных магазинов. Можно будет также предъявить документ, подтверждающий либо перенесенный COVID-19, либо медицинский отвод от вакцинации. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — в это время допуск будет возможен по отрицательному ПЦР-тесту.