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Володин поручил пускать представителей правительства в Госдуму по QR-кодам
Володин поручил пускать представителей правительства в Госдуму по QR-кодам - РИА Новости, 17.11.2021
Володин поручил пускать представителей правительства в Госдуму по QR-кодам
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил аппарат нижней палаты организовать допуск представителей правительства на заседания только по QR-кодам. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:30
2021-11-17T14:18
распространение коронавируса
общество
владимир жириновский
вячеслав володин
госдума рф
здоровье - общество
коронавирус covid-19
qr-код
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил аппарат нижней палаты организовать допуск представителей правительства на заседания только по QR-кодам.Речь об этом шла на пленарном заседании. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил, чтобы представители правительства приходили в Госдуму только привитыми. "А то у нас тут красная зона в том углу", — сказал он.Володин обратился к представителю правительства Александру Синенко.Синенко ответил положительно."А если вы бы сказали нет, тогда пришлось бы вам из зала выйти, а правительство направило бы другого полномочного представителя. Вот у Александра Юрьевича есть QR-код. Такой же QR-код должен быть у всех, кто приходит в вашу ложу", — продолжил Володин.Он добавил, что это правило должно распространяться не только на тех, кто идет в зал пленарных заседаний, но и в комитеты.В конце прошлой недели правительство внесло в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты, а также при посещении массовых мероприятий, культурных учреждений, ресторанов и кафе или непродовольственных магазинов. Можно будет также предъявить документ, подтверждающий либо перенесенный COVID-19, либо медицинский отвод от вакцинации. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — в это время допуск будет возможен по отрицательному ПЦР-тесту.
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общество, владимир жириновский, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, qr-код
13:30 17.11.2021 (обновлено: 14:18 17.11.2021)
 
Володин поручил пускать представителей правительства в Госдуму по QR-кодам

Спикер Госдумы Володин поручил ввести QR-коды для доступа посетителей на заседания

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Госдумы Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил аппарат нижней палаты организовать допуск представителей правительства на заседания только по QR-кодам.
Речь об этом шла на пленарном заседании. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил, чтобы представители правительства приходили в Госдуму только привитыми.
"А то у нас тут красная зона в том углу", — сказал он.
Володин обратился к представителю правительства Александру Синенко.
"Мы имеем право такое решение принять, потому что это государственные служащие. Александр Юрьевич, обращаю ваше внимание, в зал представители от правительства должны приходить с QR-кодом <…> А вы зря смеетесь. Правительство законопроект внесло в Государственную Думу, чтобы эта норма была распространена на всех граждан. С себя надо начинать. Вы привиты, Александр Юрьевич?" — спросил спикер.
Синенко ответил положительно.
"А если вы бы сказали нет, тогда пришлось бы вам из зала выйти, а правительство направило бы другого полномочного представителя. Вот у Александра Юрьевича есть QR-код. Такой же QR-код должен быть у всех, кто приходит в вашу ложу", — продолжил Володин.
Он добавил, что это правило должно распространяться не только на тех, кто идет в зал пленарных заседаний, но и в комитеты.
В конце прошлой недели правительство внесло в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты, а также при посещении массовых мероприятий, культурных учреждений, ресторанов и кафе или непродовольственных магазинов. Можно будет также предъявить документ, подтверждающий либо перенесенный COVID-19, либо медицинский отвод от вакцинации. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — в это время допуск будет возможен по отрицательному ПЦР-тесту.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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Распространение коронавирусаОбществоВладимир ЖириновскийВячеслав ВолодинГосдума РФЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19QR-код
 
 
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