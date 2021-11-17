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Володин поручил пускать представителей правительства в Госдуму по QR-кодам

Володин поручил пускать представителей правительства в Госдуму по QR-кодам - РИА Новости, 17.11.2021

Володин поручил пускать представителей правительства в Госдуму по QR-кодам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил аппарат нижней палаты организовать допуск представителей правительства на заседания только по QR-кодам. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:30

2021-11-17T13:30

2021-11-17T14:18

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владимир жириновский

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qr-код

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил аппарат нижней палаты организовать допуск представителей правительства на заседания только по QR-кодам.Речь об этом шла на пленарном заседании. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил, чтобы представители правительства приходили в Госдуму только привитыми. "А то у нас тут красная зона в том углу", — сказал он.Володин обратился к представителю правительства Александру Синенко.Синенко ответил положительно."А если вы бы сказали нет, тогда пришлось бы вам из зала выйти, а правительство направило бы другого полномочного представителя. Вот у Александра Юрьевича есть QR-код. Такой же QR-код должен быть у всех, кто приходит в вашу ложу", — продолжил Володин.Он добавил, что это правило должно распространяться не только на тех, кто идет в зал пленарных заседаний, но и в комитеты.В конце прошлой недели правительство внесло в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты, а также при посещении массовых мероприятий, культурных учреждений, ресторанов и кафе или непродовольственных магазинов. Можно будет также предъявить документ, подтверждающий либо перенесенный COVID-19, либо медицинский отвод от вакцинации. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — в это время допуск будет возможен по отрицательному ПЦР-тесту.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир жириновский, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, qr-код