Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/qr-kod-1759441052.html
QR-коды упоминались на встрече Путина с главой "Аэрофлота", заявил Песков
QR-коды упоминались на встрече Путина с главой "Аэрофлота", заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2021
QR-коды упоминались на встрече Путина с главой "Аэрофлота", заявил Песков
Тема QR-кодов на встрече президента России Владимира Путина и главы "Аэрофлота" Михаила Полубояринова упоминалась, но не стояла во главе угла, сообщил... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:51
2021-11-17T13:02
распространение коронавируса
общество
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
аэрофлот
здоровье - общество
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759278657_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_a34a215a66fb4120e1a958cdb9876845.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Тема QR-кодов на встрече президента России Владимира Путина и главы "Аэрофлота" Михаила Полубояринова упоминалась, но не стояла во главе угла, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин провел встречу с гендиректором "Аэрофлота" во вторник."Эта тема обсуждается главным образом в процессе работы над законопроектами, которые были внесены правительством. Это не было во главе угла встречи с Полубояриновым. Главным образом речь шла об основных показателях работы компании в этот непростой продолжающийся пандемийный период, перспективы выхода компании из этой общей кризисной ситуации и планы по развитию деятельности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече тема QR-кодов."А что касается QR-кодов, конечно, они упоминались, но главным образом это предмет проработки все-таки в рамках прохождения законопроектов", - добавил он.Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Предполагается, что начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.
https://ria.ru/20211116/qr-kod-1759320057.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759278657_358:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_2c83ec74bf3d78375fea509dbe079232.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, аэрофлот, здоровье - общество, коронавирусы, михаил полубояринов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
12:51 17.11.2021 (обновлено: 13:02 17.11.2021)
 
QR-коды упоминались на встрече Путина с главой "Аэрофлота", заявил Песков

Песков: тема QR-кодов на встрече Путина и главы "Аэрофлота" Полубояринова упоминалась

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО Аэрофлот Михаил Полубояринов во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Тема QR-кодов на встрече президента России Владимира Путина и главы "Аэрофлота" Михаила Полубояринова упоминалась, но не стояла во главе угла, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин провел встречу с гендиректором "Аэрофлота" во вторник.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Инфографика
Посмотреть
"Эта тема обсуждается главным образом в процессе работы над законопроектами, которые были внесены правительством. Это не было во главе угла встречи с Полубояриновым. Главным образом речь шла об основных показателях работы компании в этот непростой продолжающийся пандемийный период, перспективы выхода компании из этой общей кризисной ситуации и планы по развитию деятельности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече тема QR-кодов.
"А что касается QR-кодов, конечно, они упоминались, но главным образом это предмет проработки все-таки в рамках прохождения законопроектов", - добавил он.
Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Предполагается, что начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 16:37Распространение коронавируса
В Минтрансе рассказали, когда внедрят QR-коды для перелетов
 
Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковГосдума РФАэрофлотЗдоровье - ОбществоКоронавирусыМихаил ПолубояриновРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
Лента новостейМолния
В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана