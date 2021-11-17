12:51 17.11.2021 (обновлено: 13:02 17.11.2021)
QR-коды упоминались на встрече Путина с главой "Аэрофлота", заявил Песков
Песков: тема QR-кодов на встрече Путина и главы "Аэрофлота" Полубояринова упоминалась
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов во время встречи
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Тема QR-кодов на встрече президента России Владимира Путина и главы "Аэрофлота" Михаила Полубояринова упоминалась, но не стояла во главе угла, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин провел встречу с гендиректором "Аэрофлота" во вторник.
"Эта тема обсуждается главным образом в процессе работы над законопроектами, которые были внесены правительством. Это не было во главе угла встречи с Полубояриновым. Главным образом речь шла об основных показателях работы компании в этот непростой продолжающийся пандемийный период, перспективы выхода компании из этой общей кризисной ситуации и планы по развитию деятельности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече тема QR-кодов.
"А что касается QR-кодов, конечно, они упоминались, но главным образом это предмет проработки все-таки в рамках прохождения законопроектов", - добавил он.
Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Предполагается, что начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.