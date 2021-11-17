https://ria.ru/20211117/qr-kod-1759441052.html

QR-коды упоминались на встрече Путина с главой "Аэрофлота", заявил Песков

QR-коды упоминались на встрече Путина с главой "Аэрофлота", заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2021

QR-коды упоминались на встрече Путина с главой "Аэрофлота", заявил Песков

Тема QR-кодов на встрече президента России Владимира Путина и главы "Аэрофлота" Михаила Полубояринова упоминалась, но не стояла во главе угла, сообщил... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:51

2021-11-17T12:51

2021-11-17T13:02

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Тема QR-кодов на встрече президента России Владимира Путина и главы "Аэрофлота" Михаила Полубояринова упоминалась, но не стояла во главе угла, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин провел встречу с гендиректором "Аэрофлота" во вторник."Эта тема обсуждается главным образом в процессе работы над законопроектами, которые были внесены правительством. Это не было во главе угла встречи с Полубояриновым. Главным образом речь шла об основных показателях работы компании в этот непростой продолжающийся пандемийный период, перспективы выхода компании из этой общей кризисной ситуации и планы по развитию деятельности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече тема QR-кодов."А что касается QR-кодов, конечно, они упоминались, но главным образом это предмет проработки все-таки в рамках прохождения законопроектов", - добавил он.Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Предполагается, что начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.

https://ria.ru/20211116/qr-kod-1759320057.html

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2021

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