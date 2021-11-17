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Пьяный житель Тулы пришел в ярость из-за QR-кода и напал на полицейского
Пьяный житель Тулы разозлился из-за QR-кода и ударил полицейского - РИА Новости, 17.11.2021
Пьяный житель Тулы пришел в ярость из-за QR-кода и напал на полицейского
Пьяный житель Тулы разозлился, что его не пустили в бар без QR-кода, и ударил в лицо прибывшего его утихомирить полицейского, мужчине грозит до пяти лет лишения РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T08:00
2021-11-17T08:00
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Пьяный житель Тулы разозлился, что его не пустили в бар без QR-кода, и ударил в лицо прибывшего его утихомирить полицейского, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает СУСК России по региону.Прибывшие на место сотрудники попытались устранить скандал, однако агрессивный 32-летний местный житель ударил головой в лицо участковому уполномоченному.В отношении жителя Тулы возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, за что ему грозит до пяти лет лишения свободы, информирует следственное управление. Подозреваемый задержан.
https://ria.ru/20211108/konflikt-1758008345.html
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происшествия, ярославль, тула, россия, qr-код
08:00 17.11.2021
 
Пьяный житель Тулы разозлился из-за QR-кода и ударил полицейского

Пьяный житель Тулы разозлился, что его не пустили в бар без QR-кода, и ударил полицейского

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Пьяный житель Тулы разозлился, что его не пустили в бар без QR-кода, и ударил в лицо прибывшего его утихомирить полицейского, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает СУСК России по региону.
"По данным следствия, в ночное время подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался зайти в бар… не показав на входе документы, свидетельствующие о его вакцинации от коронавирусной инфекции. На отказ работников бара впустить мужчину, последний стал агрессивно себя вести", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место сотрудники попытались устранить скандал, однако агрессивный 32-летний местный житель ударил головой в лицо участковому уполномоченному.
В отношении жителя Тулы возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, за что ему грозит до пяти лет лишения свободы, информирует следственное управление. Подозреваемый задержан.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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