https://ria.ru/20211117/qr-kod-1759393827.html

Пьяный житель Тулы пришел в ярость из-за QR-кода и напал на полицейского

Пьяный житель Тулы разозлился из-за QR-кода и ударил полицейского - РИА Новости, 17.11.2021

Пьяный житель Тулы пришел в ярость из-за QR-кода и напал на полицейского

Пьяный житель Тулы разозлился, что его не пустили в бар без QR-кода, и ударил в лицо прибывшего его утихомирить полицейского, мужчине грозит до пяти лет лишения РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T08:00

2021-11-17T08:00

2021-11-17T08:00

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Пьяный житель Тулы разозлился, что его не пустили в бар без QR-кода, и ударил в лицо прибывшего его утихомирить полицейского, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает СУСК России по региону.Прибывшие на место сотрудники попытались устранить скандал, однако агрессивный 32-летний местный житель ударил головой в лицо участковому уполномоченному.В отношении жителя Тулы возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, за что ему грозит до пяти лет лишения свободы, информирует следственное управление. Подозреваемый задержан.

https://ria.ru/20211108/konflikt-1758008345.html

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2021

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происшествия, ярославль, тула, россия, qr-код