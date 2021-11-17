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Путин предложил подумать над финансированием фундаментальных исследований
Путин предложил подумать над финансированием фундаментальных исследований - РИА Новости, 17.11.2021
Путин предложил подумать над финансированием фундаментальных исследований
Фундаментальные исследования никто, кроме государства, финансировать не будет, надо подумать, как это сделать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:03
2021-11-17T16:19
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Фундаментальные исследования никто, кроме государства, финансировать не будет, надо подумать, как это сделать, заявил президент России Владимир Путин."Фундаментальные исследования никто, кроме государства, финансировать, конечно, не будет. Это очевидная вещь. Мы с вами это хорошо знаем. Как определить источник - это давайте подумаем, нужно ли вносить изменения в Налоговый кодекс и в части налога на прибыль, либо как-то по-другому это обозначить, но по-другому не получится", - сказал он на совещании по вопросам развития генетических технологий в России.Путин отметил, что ведущие российские компании после его обращения два с лишним года назад нашли интересные для них перспективные ниши, но это является дополнительным хорошим ресурсом."Но если говорить о фундаментальном подходе к тем вопросам, о которых мы сейчас говорим - даже пускай не только связанных с генетикой - то, конечно, нужно об этом подумать. И мы обязательно должны будем это сформулировать в перечне поручений", - сказал президент.Он просил подключиться к этому и Минфин.
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владимир путин, экономика
16:03 17.11.2021 (обновлено: 16:19 17.11.2021)
 
Путин предложил подумать над финансированием фундаментальных исследований

Путин: фундаментальные исследования никто, кроме государства, финансировать не будет

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития генетических технологий
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития генетических технологий - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Фундаментальные исследования никто, кроме государства, финансировать не будет, надо подумать, как это сделать, заявил президент России Владимир Путин.
"Фундаментальные исследования никто, кроме государства, финансировать, конечно, не будет. Это очевидная вещь. Мы с вами это хорошо знаем. Как определить источник - это давайте подумаем, нужно ли вносить изменения в Налоговый кодекс и в части налога на прибыль, либо как-то по-другому это обозначить, но по-другому не получится", - сказал он на совещании по вопросам развития генетических технологий в России.
Путин отметил, что ведущие российские компании после его обращения два с лишним года назад нашли интересные для них перспективные ниши, но это является дополнительным хорошим ресурсом.
"Но если говорить о фундаментальном подходе к тем вопросам, о которых мы сейчас говорим - даже пускай не только связанных с генетикой - то, конечно, нужно об этом подумать. И мы обязательно должны будем это сформулировать в перечне поручений", - сказал президент.
Он просил подключиться к этому и Минфин.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития генетических технологий - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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