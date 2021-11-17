https://ria.ru/20211117/putin-1759459998.html

Путин призвал финансировать генетические исследования с учетом их масштаба

Путин призвал финансировать генетические исследования с учетом их масштаба - РИА Новости, 17.11.2021

Путин призвал финансировать генетические исследования с учетом их масштаба

Финансирование генетических исследований должно быть адекватно масштабам результатов, которые Россия ждет в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:08

2021-11-17T14:08

2021-11-17T14:30

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Финансирование генетических исследований должно быть адекватно масштабам результатов, которые Россия ждет в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий."Действие научно-технической программы в области сельского хозяйства уже продлено, эти планы продлены до 2030 года. Аналогичное решение предлагаю принять и в отношении программы развития генетических технологий. Обеспечить ее финансирование, адекватное тем масштабным результатам, которые нам необходимы в этой сфере", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210401/uchebnik-1603845312.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, россия