https://ria.ru/20211117/putin-1759459998.html
Путин призвал финансировать генетические исследования с учетом их масштаба
Путин призвал финансировать генетические исследования с учетом их масштаба - РИА Новости, 17.11.2021
Путин призвал финансировать генетические исследования с учетом их масштаба
Финансирование генетических исследований должно быть адекватно масштабам результатов, которые Россия ждет в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:08
2021-11-17T14:08
2021-11-17T14:30
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Финансирование генетических исследований должно быть адекватно масштабам результатов, которые Россия ждет в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий."Действие научно-технической программы в области сельского хозяйства уже продлено, эти планы продлены до 2030 года. Аналогичное решение предлагаю принять и в отношении программы развития генетических технологий. Обеспечить ее финансирование, адекватное тем масштабным результатам, которые нам необходимы в этой сфере", - сказал Путин.
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общество, владимир путин, россия
14:08 17.11.2021 (обновлено: 14:30 17.11.2021)
Путин призвал финансировать генетические исследования с учетом их масштаба
Путин: финансирование генетических исследований должно быть адекватно их масштабу