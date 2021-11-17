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Суд вынес приговор жителю Перми, в пьяном виде сбившему насмерть беременную
Суд вынес приговор жителю Перми, в пьяном виде сбившему насмерть беременную - РИА Новости, 17.11.2021
Суд вынес приговор жителю Перми, в пьяном виде сбившему насмерть беременную
Пермяку, сбившему 16-летнюю беременную, суд назначил 9 лет и 1 месяц колонии общего режима: водитель сел за руль нетрезвым, причем уже не впервые, а девушка... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:30
2021-11-17T16:30
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 17 ноя - РИА Новости. Пермяку, сбившему 16-летнюю беременную, суд назначил 9 лет и 1 месяц колонии общего режима: водитель сел за руль нетрезвым, причем уже не впервые, а девушка скончалась в больнице.Ранее СК РФ сообщал, что вечером 19 июля в посёлке Звёздный вблизи Перми водитель "ВАЗ-21113" не справился с управлением, выехал на обочину и сбил беременную 16-летнюю девушку. После этого мужчина убежал с места ДТП, но его быстро вычислили водителя и задержали. Пострадавшую отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось.Следователи установили, что водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, а также вовсе не имел права садиться за руль, так как был судим по ст. 264.1 УК РФ ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость")."По совокупности преступлений ему назначили 9 лет 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок пять лет и шесть месяцев", — рассказали РИА Новости в пресс-служба Пермского районного суда.Мужчине предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть человека, сопряженное с оставлением места аварии (ч. 4 п. п. "а", "б" ст. 264 УК РФ), а также ему вменялась ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20211031/volgograd-1757087099.html
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
16:30 17.11.2021
 
Суд вынес приговор жителю Перми, в пьяном виде сбившему насмерть беременную

Житель Перми, в пьяном виде сбивший беременную 16-летнюю девушку, получил более девяти лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕРМЬ, 17 ноя - РИА Новости. Пермяку, сбившему 16-летнюю беременную, суд назначил 9 лет и 1 месяц колонии общего режима: водитель сел за руль нетрезвым, причем уже не впервые, а девушка скончалась в больнице.
Ранее СК РФ сообщал, что вечером 19 июля в посёлке Звёздный вблизи Перми водитель "ВАЗ-21113" не справился с управлением, выехал на обочину и сбил беременную 16-летнюю девушку. После этого мужчина убежал с места ДТП, но его быстро вычислили водителя и задержали. Пострадавшую отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось.
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Следователи установили, что водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, а также вовсе не имел права садиться за руль, так как был судим по ст. 264.1 УК РФ ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость").
"По совокупности преступлений ему назначили 9 лет 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок пять лет и шесть месяцев", — рассказали РИА Новости в пресс-служба Пермского районного суда.
Мужчине предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть человека, сопряженное с оставлением места аварии (ч. 4 п. п. "а", "б" ст. 264 УК РФ), а также ему вменялась ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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ПроисшествияПермьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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