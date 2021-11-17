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В Праге планируют построить новую канатную дорогу
В Праге планируют построить новую канатную дорогу - РИА Новости, 17.11.2021
В Праге планируют построить новую канатную дорогу
Власти Праги планируют соединить новой канатной дорогой три городских района — Подбабу, Трою и Богнице, сообщает "Европульс". РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T07:29
2021-11-17T07:29
2021-11-17T07:29
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Власти Праги планируют соединить новой канатной дорогой три городских района — Подбабу, Трою и Богнице, сообщает "Европульс".Линия протяженностью в 2,3 километра над рекой Влтавой позволит сократить время путешествия между конечными точками с 40 до семи минут.Канатная дорога станет частью сети общественного транспорта. Таким образом, для поездки по ней можно будет воспользоваться городским проездным. Интервал движения вагончиков не превысит минуты.Построить дорогу планируют через пять лет, при этом изначально открыть ее хотели в 2023 году. Однако разработка деталей проекта заняла больше времени, чем планировалось. Поэтому организация, отвечающая за транспорт в чешской столице, объявила архитектурный конкурс только сейчас.
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прага, чехия, новости - туризм, туризм, транспорт, общественный транспорт
В Праге планируют построить новую канатную дорогу
В Праге новая канатная дорога сократит время поездки между тремя районами в шесть раз