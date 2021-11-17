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В Красноярском крае завели дело после гибели ребенка при пожаре
В Красноярском крае завели дело после гибели ребенка при пожаре - РИА Новости, 17.11.2021
В Красноярском крае завели дело после гибели ребенка при пожаре
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в городе Назарово (Красноярский край), где погибла трехлетняя девочка, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T06:00
2021-11-17T06:00
2021-11-17T10:34
происшествия
назарово
красноярск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 17 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в городе Назарово (Красноярский край), где погибла трехлетняя девочка, сообщает региональный главк СК.Пожар произошел минувшей ночью в частном доме на Советской улице.Из-за пожара старший ребенок проснулся, семья попыталась выбраться из дома, но из-за сильного огня и задымления родители не смогли спасти младшую дочь. Остальные трое детей получили незначительные ожоги, их доставили в больницу.Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники СК назначили экспертизы, которые установят точные причины и пожара, и смерти ребенка.
https://ria.ru/20211116/delo-1759243660.html
назарово
красноярск
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происшествия, назарово, красноярск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
06:00 17.11.2021 (обновлено: 10:34 17.11.2021)
В Красноярском крае завели дело после гибели ребенка при пожаре
Следователи в Красноярском крае завели уголовное дело после гибели ребенка при пожаре