https://ria.ru/20211117/pozhar-1759391021.html

В Красноярском крае завели дело после гибели ребенка при пожаре

В Красноярском крае завели дело после гибели ребенка при пожаре - РИА Новости, 17.11.2021

В Красноярском крае завели дело после гибели ребенка при пожаре

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в городе Назарово (Красноярский край), где погибла трехлетняя девочка, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T06:00

2021-11-17T06:00

2021-11-17T10:34

происшествия

назарово

красноярск

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 17 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в городе Назарово (Красноярский край), где погибла трехлетняя девочка, сообщает региональный главк СК.Пожар произошел минувшей ночью в частном доме на Советской улице.Из-за пожара старший ребенок проснулся, семья попыталась выбраться из дома, но из-за сильного огня и задымления родители не смогли спасти младшую дочь. Остальные трое детей получили незначительные ожоги, их доставили в больницу.Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники СК назначили экспертизы, которые установят точные причины и пожара, и смерти ребенка.

https://ria.ru/20211116/delo-1759243660.html

назарово

красноярск

красноярский край

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происшествия, назарово, красноярск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)