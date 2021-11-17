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Названа возможная причина пожара в Назарово, где погиб ребенок
Названа возможная причина пожара в Назарово, где погиб ребенок - РИА Новости, 17.11.2021
Названа возможная причина пожара в Назарово, где погиб ребенок
Причиной пожара в Назарово Красноярского края, где погиб ребенок и еще трое пострадали, могла стать неправильная эксплуатация печи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T05:08
2021-11-17T05:08
происшествия
назарово
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Причиной пожара в Назарово Красноярского края, где погиб ребенок и еще трое пострадали, могла стать неправильная эксплуатация печи, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что при пожаре в жилом доме в Красноярском крае один ребенок погиб, еще трое детей и один взрослый госпитализированы. По данным регионального главка СК, пожар произошел в Назарово. В доме проживала семья с четырьмя детьми в возрасте 3, 7, 8 и 10 лет. По информации краевого главка МВД, при пожаре погиб ребенок 2018 года рождения, еще трое детей и родители получили ожоги.По информации регионального главка МЧС, сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме поступило ночью во вторник. Возгорание было ликвидировано в 2.22 в среду на площади 40 квадратных метров. Одна из версий причины пожара – несоблюдение правил безопасности при топке печи. На тушении работали 25 человек и девять единиц техники.
https://ria.ru/20211116/delo-1759243660.html
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происшествия, назарово, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
05:08 17.11.2021
 
Названа возможная причина пожара в Назарово, где погиб ребенок

СК: причиной пожара в Назарово в Красноярском крае, где погиб ребенок, могла стать печь

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Причиной пожара в Назарово Красноярского края, где погиб ребенок и еще трое пострадали, могла стать неправильная эксплуатация печи, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что при пожаре в жилом доме в Красноярском крае один ребенок погиб, еще трое детей и один взрослый госпитализированы. По данным регионального главка СК, пожар произошел в Назарово. В доме проживала семья с четырьмя детьми в возрасте 3, 7, 8 и 10 лет. По информации краевого главка МВД, при пожаре погиб ребенок 2018 года рождения, еще трое детей и родители получили ожоги.
"Предположительно, причиной возгорания явилась неправильная эксплуатация печи, а именно расстановка мебели по периметру комнаты в непосредственной близости с печью, в результате чего от нагрева печи произошло возгорание кресла", - говорится в сообщении.
По информации регионального главка МЧС, сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме поступило ночью во вторник. Возгорание было ликвидировано в 2.22 в среду на площади 40 квадратных метров. Одна из версий причины пожара – несоблюдение правил безопасности при топке печи. На тушении работали 25 человек и девять единиц техники.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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ПроисшествияНазаровоКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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