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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211117/potter-1759283979.html
Режиссер первого фильма о "Гарри Поттере" хочет выпустить его полную версию
Режиссер первого фильма о "Гарри Поттере" хочет выпустить его полную версию - РИА Новости, 17.11.2021
Режиссер первого фильма о "Гарри Поттере" хочет выпустить его полную версию
Режиссер Крис Коламбус, снявший фильм "Гарри Поттер и философский камень" (2001) — первую часть кинофраншизы, основанной на книгах Джоан Роулинг, в беседе с The РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T05:25
2021-11-17T05:25
культура
гарри поттер
новости культуры
кино и сериалы
чикаго
джоан роулинг (джоан мюррэй)
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Режиссер Крис Коламбус, снявший фильм "Гарри Поттер и философский камень" (2001) — первую часть кинофраншизы, основанной на книгах Джоан Роулинг, в беседе с The Wrap рассказал, что хочет выпустить полную версию картины. Фильм сейчас длится 152 минуты. Изначально же, по словам Коламбуса, хронометраж составлял 172 (чуть меньше трех часов).Расширенный вариант "Гарри Поттера и философского камня" был показан в тестовом режиме в Чикаго. И хотя детям фильм понравился, родители сочли его слишком длинным. Поэтому перед премьерой в кинотеатрах из ленты убрали 20 минут отснятого материала, в том числе все сцены с участием Рика Мейолла, исполнившего роль полтергейста Пивза, "живущего" в Хогвартсе. Сейчас же режиссер заявил изданию, что хотел бы представить трехчасовую версию первого фильма о приключениях Гарри Поттера и его друзей.Сцены с участием привидения ранее никогда не были показаны, включая специальную расширенную версию, которая длится на семь минут дольше оригинала. Почему выпускающая студия Warner Bros. до сих пор не представила трехчасовую версию, неясно.
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гарри поттер, новости культуры, кино и сериалы, чикаго, джоан роулинг (джоан мюррэй)
05:25 17.11.2021
 
Режиссер первого фильма о "Гарри Поттере" хочет выпустить его полную версию

Режиссер первого фильма о "Гарри Поттере" сказал, что хочет выпустить полную версию ленты

© 1492 Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
© 1492 Pictures (2001)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Режиссер Крис Коламбус, снявший фильм "Гарри Поттер и философский камень" (2001) — первую часть кинофраншизы, основанной на книгах Джоан Роулинг, в беседе с The Wrap рассказал, что хочет выпустить полную версию картины.
Фильм сейчас длится 152 минуты. Изначально же, по словам Коламбуса, хронометраж составлял 172 (чуть меньше трех часов).
Расширенный вариант "Гарри Поттера и философского камня" был показан в тестовом режиме в Чикаго. И хотя детям фильм понравился, родители сочли его слишком длинным. Поэтому перед премьерой в кинотеатрах из ленты убрали 20 минут отснятого материала, в том числе все сцены с участием Рика Мейолла, исполнившего роль полтергейста Пивза, "живущего" в Хогвартсе.
Сейчас же режиссер заявил изданию, что хотел бы представить трехчасовую версию первого фильма о приключениях Гарри Поттера и его друзей.
"Мы должны вернуть в фильм Пивза!" — заявил режиссер изданию.
Сцены с участием привидения ранее никогда не были показаны, включая специальную расширенную версию, которая длится на семь минут дольше оригинала. Почему выпускающая студия Warner Bros. до сих пор не представила трехчасовую версию, неясно.
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
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КультураГарри ПоттерНовости культурыКино и сериалыЧикагоДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)
 
 
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