https://ria.ru/20211117/potok-1759551814.html
Регулятор ФРГ не стал комментировать перенос запуска "Северного потока — 2"
Регулятор ФРГ не стал комментировать перенос запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.11.2021
Регулятор ФРГ не стал комментировать перенос запуска "Северного потока — 2"
Немецкий регулятор отказался комментировать возможность переноса сроков ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" на март 2022 года. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T21:56
2021-11-17T21:56
2021-11-17T22:11
германия
северный поток — 2
экономика
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БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Немецкий регулятор отказался комментировать возможность переноса сроков ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" на март 2022 года."Я могу сказать только то, что мы сказали вчера в нашем пресс-релизе", - заявил РИА Новости представитель Федерального сетевого агентства.Ранее регулятор ФРГ заявил, что процесс сертификации компании-оператора "Северного потока — 2" остается приостановленным до тех пор, пока передача основных активов и личных средств дочерней компании не будет завершена. В этом случае Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы дочерней компании в качестве нового заявителя на сертификацию, рассмотрение может занять оставшийся четырехмесячный период, предусмотренный законом.
https://ria.ru/20211117/potok-1759510370.html
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германия, северный поток — 2, экономика
21:56 17.11.2021 (обновлено: 22:11 17.11.2021)
Регулятор ФРГ не стал комментировать перенос запуска "Северного потока — 2"
Регулятор ФРГ отказался комментировать возможность переноса запуска "Северного потока — 2"