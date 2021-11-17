https://ria.ru/20211117/potok-1759551814.html

Регулятор ФРГ не стал комментировать перенос запуска "Северного потока — 2"

Регулятор ФРГ не стал комментировать перенос запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.11.2021

Регулятор ФРГ не стал комментировать перенос запуска "Северного потока — 2"

Немецкий регулятор отказался комментировать возможность переноса сроков ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" на март 2022 года. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T21:56

2021-11-17T21:56

2021-11-17T22:11

германия

северный поток — 2

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_b0ab4d7d631d4a383d60db9eb3a3a99a.jpg

БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Немецкий регулятор отказался комментировать возможность переноса сроков ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" на март 2022 года."Я могу сказать только то, что мы сказали вчера в нашем пресс-релизе", - заявил РИА Новости представитель Федерального сетевого агентства.Ранее регулятор ФРГ заявил, что процесс сертификации компании-оператора "Северного потока — 2" остается приостановленным до тех пор, пока передача основных активов и личных средств дочерней компании не будет завершена. В этом случае Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы дочерней компании в качестве нового заявителя на сертификацию, рассмотрение может занять оставшийся четырехмесячный период, предусмотренный законом.

https://ria.ru/20211117/potok-1759510370.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, северный поток — 2, экономика