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В Париже отреагировали на приостановку сертификации "Северного потока — 2"
В Париже отреагировали на приостановку сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.11.2021
В Париже отреагировали на приостановку сертификации "Северного потока — 2"
Франция приняла к сведению решение регулятора Германии приостановить сертификацию оператора "Северного потока — 2", оно не требует комментариев Парижа, заявил... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:42
2021-11-17T16:42
экономика
франция
евросоюз
газпром
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Франция приняла к сведению решение регулятора Германии приостановить сертификацию оператора "Северного потока — 2", оно не требует комментариев Парижа, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор."Мы приняли к сведению это решение, которое не требует комментариев Франции", - сказал Атталь на брифинге в среду."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211116/potok-1759381886.html
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экономика, франция, евросоюз, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
16:42 17.11.2021
 
В Париже отреагировали на приостановку сертификации "Северного потока — 2"

Правительство Франции: не комментируем решение по сертификации "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Франция приняла к сведению решение регулятора Германии приостановить сертификацию оператора "Северного потока — 2", оно не требует комментариев Парижа, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.
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"Мы приняли к сведению это решение, которое не требует комментариев Франции", - сказал Атталь на брифинге в среду.
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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ЭкономикаФранцияЕвросоюзГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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