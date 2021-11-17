https://ria.ru/20211117/potok-1759502388.html

В Париже отреагировали на приостановку сертификации "Северного потока — 2"

В Париже отреагировали на приостановку сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.11.2021

В Париже отреагировали на приостановку сертификации "Северного потока — 2"

Франция приняла к сведению решение регулятора Германии приостановить сертификацию оператора "Северного потока — 2", оно не требует комментариев Парижа, заявил... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:42

2021-11-17T16:42

2021-11-17T16:42

экономика

франция

евросоюз

газпром

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Франция приняла к сведению решение регулятора Германии приостановить сертификацию оператора "Северного потока — 2", оно не требует комментариев Парижа, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор."Мы приняли к сведению это решение, которое не требует комментариев Франции", - сказал Атталь на брифинге в среду."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211116/potok-1759381886.html

https://ria.ru/20211116/potok-1759353161.html

франция

балтийское море

россия

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экономика, франция, евросоюз, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия