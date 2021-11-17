https://ria.ru/20211117/posolstvo-1759513295.html

Посольство Белоруссии в Брюсселе опровергло информацию о поджоге здания

Посольство Белоруссии в Брюсселе опровергло информацию о поджоге здания - РИА Новости, 17.11.2021

Посольство Белоруссии в Брюсселе опровергло информацию о поджоге здания

Посольство Белоруссии в Брюсселе опровергло информацию о поджоге здания, в новостях появилась информация об инциденте, который произошел еще летом, сообщили РИА РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:23

2021-11-17T17:23

2021-11-17T17:39

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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Посольство Белоруссии в Брюсселе опровергло информацию о поджоге здания, в новостях появилась информация об инциденте, который произошел еще летом, сообщили РИА Новости в диппредставительстве."В посольстве все в порядке. По какой-то причине новость, которая относилась к инциденту, произошедшему в августе, оказалась среди сегодняшних", - сообщил собеседник агентства. Он пояснил, что речь, скорее всего, идет о техническом сбое на сайте посольства.

https://ria.ru/20211001/ugroza-1752717037.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, бельгия, брюссель