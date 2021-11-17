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Посольство Белоруссии в Брюсселе опровергло информацию о поджоге здания
Посольство Белоруссии в Брюсселе опровергло информацию о поджоге здания - РИА Новости, 17.11.2021
Посольство Белоруссии в Брюсселе опровергло информацию о поджоге здания
Посольство Белоруссии в Брюсселе опровергло информацию о поджоге здания, в новостях появилась информация об инциденте, который произошел еще летом, сообщили РИА РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:23
2021-11-17T17:23
2021-11-17T17:39
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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Посольство Белоруссии в Брюсселе опровергло информацию о поджоге здания, в новостях появилась информация об инциденте, который произошел еще летом, сообщили РИА Новости в диппредставительстве."В посольстве все в порядке. По какой-то причине новость, которая относилась к инциденту, произошедшему в августе, оказалась среди сегодняшних", - сообщил собеседник агентства. Он пояснил, что речь, скорее всего, идет о техническом сбое на сайте посольства.
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в мире, белоруссия, бельгия, брюссель
17:23 17.11.2021 (обновлено: 17:39 17.11.2021)
Посольство Белоруссии в Брюсселе опровергло информацию о поджоге здания
Посольство Белоруссии в Брюсселе объяснило техническим сбоем сообщение о поджоге здания