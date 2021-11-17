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МCБ Дальнего Востока привлек 14 млрд рублей под поручительства РГО
МCБ Дальнего Востока привлек 14 млрд рублей под поручительства РГО - РИА Новости, 17.11.2021
МCБ Дальнего Востока привлек 14 млрд рублей под поручительства РГО
Малый и средний бизнес Дальневосточного федерального округа (ДФО) за 9 месяцев текущего года привлек 14 миллиардов рублей под поручительства региональных... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:47
2021-11-17T13:08
экономика
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Малый и средний бизнес Дальневосточного федерального округа (ДФО) за 9 месяцев текущего года привлек 14 миллиардов рублей под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО), входящих в Национальную гарантийную систему (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Всего за этот период было предоставлено более 860 поручительств на сумму 5,3 миллиарда рублей. При этом средняя сумма поручительства составила 6,1 миллиона рублей, а средняя сумма полученного предпринимателями под него финансирования – 16,2 миллиона рублей.Он добавил, что развитие МСП ДФО входит в один из приоритетов, и гарантии Корпорации МСП в этом регионе могут получить в том числе предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере розничной и оптовой торговли.В сообщении отмечается, что наиболее активно за поддержкой обращались предприниматели из Приморского, Хабаровского, Забайкальского и Камчатского краев. При этом чаще всего гарантийную поддержку в ДФО получали предприниматели из сферы торговли (45%), услуг (16 %), строительной отрасли (15%), сельского хозяйства и переработки (10%), перевозки и логистики (7 %), а также промышленного производства (7%).По данным КМСП, по всей России РГО за 9 месяцев 2021 года предоставили более 7,5 тысяч поручительств на сумму 58,7 миллиарда рублей, что позволило малому и среднему бизнесу привлечь финансирование на общую сумму 157,4 миллиарда рублей. Таким образом, каждое десятое поручительство РГО было выдано предпринимателям Дальнего Востока. Более того, по количеству предоставленных бизнесу поручительств Приморский край вошел в общероссийский топ-10.Поручительства предоставлялись в том числе начинающим предпринимателям, ведущим свою деятельность не более года. Приморский и Хабаровский край вошли в десятку лидеров по этому направлению наряду с такими субъектами как Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Татарстан, Тюменская область, Чувашская Республика.Гарантийный капитал РГО во всех субъектах ДФО на 1 октября 2021 года составил более 5,1 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе корпорации.
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экономика, корпорация мсп, александр исаевич
12:47 17.11.2021 (обновлено: 13:08 17.11.2021)
 

МCБ Дальнего Востока привлек 14 млрд рублей под поручительства РГО

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Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Малый и средний бизнес Дальневосточного федерального округа (ДФО) за 9 месяцев текущего года привлек 14 миллиардов рублей под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО), входящих в Национальную гарантийную систему (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Всего за этот период было предоставлено более 860 поручительств на сумму 5,3 миллиарда рублей. При этом средняя сумма поручительства составила 6,1 миллиона рублей, а средняя сумма полученного предпринимателями под него финансирования – 16,2 миллиона рублей.
"Благодаря национальной гарантийной системе предприниматели получают возможность получить кредиты на развитие бизнеса. Для привлечения финансирования при отсутствии необходимого залогового обеспечения они могут оформить поручительство РГО или обратиться в один из банков-партнеров "зонтичного" механизма предоставления поручительств Корпорации МСП", - отметил генеральный директор корпорации Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что развитие МСП ДФО входит в один из приоритетов, и гарантии Корпорации МСП в этом регионе могут получить в том числе предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере розничной и оптовой торговли.
В сообщении отмечается, что наиболее активно за поддержкой обращались предприниматели из Приморского, Хабаровского, Забайкальского и Камчатского краев. При этом чаще всего гарантийную поддержку в ДФО получали предприниматели из сферы торговли (45%), услуг (16 %), строительной отрасли (15%), сельского хозяйства и переработки (10%), перевозки и логистики (7 %), а также промышленного производства (7%).
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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По данным КМСП, по всей России РГО за 9 месяцев 2021 года предоставили более 7,5 тысяч поручительств на сумму 58,7 миллиарда рублей, что позволило малому и среднему бизнесу привлечь финансирование на общую сумму 157,4 миллиарда рублей. Таким образом, каждое десятое поручительство РГО было выдано предпринимателям Дальнего Востока. Более того, по количеству предоставленных бизнесу поручительств Приморский край вошел в общероссийский топ-10.
Поручительства предоставлялись в том числе начинающим предпринимателям, ведущим свою деятельность не более года. Приморский и Хабаровский край вошли в десятку лидеров по этому направлению наряду с такими субъектами как Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Татарстан, Тюменская область, Чувашская Республика.
Гарантийный капитал РГО во всех субъектах ДФО на 1 октября 2021 года составил более 5,1 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе корпорации.
 
ЭкономикаКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
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