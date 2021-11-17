https://ria.ru/20211117/popova-1759539469.html

Попова заявила о возросшей вероятности столкнуться с COVID-19

Попова заявила о возросшей вероятности столкнуться с COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

Попова заявила о возросшей вероятности столкнуться с COVID-19

Количество инфицированных коронавирусом людей стало больше, возможность встретиться с вирусом теперь выше, в том числе у детей, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T19:35

2021-11-17T19:35

2021-11-17T20:01

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Количество инфицированных коронавирусом людей стало больше, возможность встретиться с вирусом теперь выше, в том числе у детей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."То есть большее количество детей, совершенно очевидно, встречаются с вирусом в моменте времени. Во всем мире", - добавила Попова.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии