https://ria.ru/20211117/popova-1759539469.html
Попова заявила о возросшей вероятности столкнуться с COVID-19
Попова заявила о возросшей вероятности столкнуться с COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
Попова заявила о возросшей вероятности столкнуться с COVID-19
Количество инфицированных коронавирусом людей стало больше, возможность встретиться с вирусом теперь выше, в том числе у детей, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T19:35
2021-11-17T19:35
2021-11-17T20:01
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Количество инфицированных коронавирусом людей стало больше, возможность встретиться с вирусом теперь выше, в том числе у детей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."То есть большее количество детей, совершенно очевидно, встречаются с вирусом в моменте времени. Во всем мире", - добавила Попова.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:35 17.11.2021 (обновлено: 20:01 17.11.2021)
Попова заявила о возросшей вероятности столкнуться с COVID-19
Попова заявила о возросшей вероятности столкнуться с COVID-19, в том числе для детей