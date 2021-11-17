https://ria.ru/20211117/popova-1759538106.html

Попова: общественные места опасны для тех, у кого нет иммунитета к COVID-19

Попова: общественные места опасны для тех, у кого нет иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

Попова: общественные места опасны для тех, у кого нет иммунитета к COVID-19

Пребывание в общественных местах для тех, у кого нет иммунитета к ковиду, опасно для жизни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T19:25

2021-11-17T19:25

2021-11-17T19:25

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА. 17 ноя - РИА Новости. Пребывание в общественных местах для тех, у кого нет иммунитета к ковиду, опасно для жизни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Есть люди не иммунные и для них пребывание в общественных местах становится опасным для жизни. Если он один или не один, или два, или три, мы же не контролируем, сколько их в тех местах, где находятся люди, в общественных местах", - сказала Попова.

https://ria.ru/20211117/qr-kod-1759522865.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии