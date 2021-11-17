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Попова: общественные места опасны для тех, у кого нет иммунитета к COVID-19
Попова: общественные места опасны для тех, у кого нет иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
Попова: общественные места опасны для тех, у кого нет иммунитета к COVID-19
Пребывание в общественных местах для тех, у кого нет иммунитета к ковиду, опасно для жизни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T19:25
2021-11-17T19:25
2021-11-17T19:25
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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коронавирус в россии
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МОСКВА. 17 ноя - РИА Новости. Пребывание в общественных местах для тех, у кого нет иммунитета к ковиду, опасно для жизни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Есть люди не иммунные и для них пребывание в общественных местах становится опасным для жизни. Если он один или не один, или два, или три, мы же не контролируем, сколько их в тех местах, где находятся люди, в общественных местах", - сказала Попова.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова: общественные места опасны для тех, у кого нет иммунитета к COVID-19
Попова: не имеющим иммунитета к COVID-19 опасно находиться в общественных местах