https://ria.ru/20211117/popova-1759536866.html

Попова рассказала о "дельма"-штамме коронавируса

Попова рассказала о "дельма"-штамме коронавируса - РИА Новости, 17.11.2021

Попова рассказала о "дельма"-штамме коронавируса

Штамм коронавируса "дельта" более заразен, но считается, что не вызывает более тяжелого течения болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T19:16

2021-11-17T19:16

2021-11-17T19:16

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Штамм коронавируса "дельта" более заразен, но считается, что не вызывает более тяжелого течения болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе общения с депутатами."О штамме "дельта". То, что мы знали и знаем. Он в самом деле более заразен, количество копий в клетке образуется в большем значении, нежели базового "уханьского" или даже "британского" штамма. Во всем мире сегодня считается, что он не вызывает более тяжелого течения... Оно (заболевание) быстрее развивается, наступает, может быть..., но первые проявления идут раньше, чем это было с "британским" штаммом", - сказала Попова, добавив, что инкубационный период в 14 дней остался прежним.

https://ria.ru/20211117/vaktsinatsiya-1759528923.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса