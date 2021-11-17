https://ria.ru/20211117/popova-1759536270.html
Попова оценила уровень вакцинации от гриппа в России
Попова оценила уровень вакцинации от гриппа в России - РИА Новости, 17.11.2021
Попова оценила уровень вакцинации от гриппа в России
Немногим более 30% населения России привито от гриппа при норме 60%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T19:11
2021-11-17T19:11
2021-11-17T19:11
общество
грипп
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Немногим более 30% населения России привито от гриппа при норме 60%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."И сегодня мы призываем всех привиться. К сожалению, вместо 60% пока мы имеем 30%… плюс 1,5 (процента) совокупного населения Российской Федерации", - сказала Попова на заседании думского комитета по здравоохранению.
https://ria.ru/20211117/vaktsinatsiya-1759528923.html
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общество, грипп, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия
Попова оценила уровень вакцинации от гриппа в России
Попова: от гриппа в России привили 31,5% населения при норме 60%