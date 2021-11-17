https://ria.ru/20211117/popova-1759531074.html
Попова отметила правдивость данных по COVID-19 в России
Попова отметила правдивость данных по COVID-19 в России - РИА Новости, 17.11.2021
Попова отметила правдивость данных по COVID-19 в России
Главный санитарный врач России Анна Попова заявила о правдивости данных по коронавирусу в России, подчеркнув, что это была изначальная позиция властей. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:40
2021-11-17T18:40
2021-11-17T18:40
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753024916_0:109:2999:1797_1920x0_80_0_0_a4d044744ed2e98ebc98c13614bb8334.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главный санитарный врач России Анна Попова заявила о правдивости данных по коронавирусу в России, подчеркнув, что это была изначальная позиция властей."С самых первых дней, с 31 декабря 2019 года, это наша позиция всегда, вот просто всегда, тогда она была сформулирована на уровне правительства, что мы говорим только правду. Вот мы говорим только правду. Какая она есть", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Попова отметила, что это касается статистики по поводу заболевших, умерших, заболевших среди привитых граждан и так далее.При этом она отметила необходимость разъяснять, "объяснять так, чтобы было понятно"."Я и к себе это отношу. Я иногда говорю и вижу, что людям, которые не в моей профессии, им не всегда понятно. И это моя большая задача - говорить так, чтобы всем было понятно, что я говорю", - добавила Попова.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753024916_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_684e793e8f9649e63ab2fbd34b76b36d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии
Попова отметила правдивость данных по COVID-19 в России
Попова заявила о правдивости данных по коронавирусу в России
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Главный санитарный врач России Анна Попова
заявила о правдивости данных по коронавирусу в России
, подчеркнув, что это была изначальная позиция властей.
"С самых первых дней, с 31 декабря 2019 года, это наша позиция всегда, вот просто всегда, тогда она была сформулирована на уровне правительства, что мы говорим только правду. Вот мы говорим только правду. Какая она есть", - сказала она на заседании комитета Госдумы
по охране здоровья.
Попова отметила, что это касается статистики по поводу заболевших, умерших, заболевших среди привитых граждан и так далее.
При этом она отметила необходимость разъяснять, "объяснять так, чтобы было понятно".
"Я и к себе это отношу. Я иногда говорю и вижу, что людям, которые не в моей профессии, им не всегда понятно. И это моя большая задача - говорить так, чтобы всем было понятно, что я говорю", - добавила Попова.