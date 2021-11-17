https://ria.ru/20211117/popova-1759531074.html

Попова отметила правдивость данных по COVID-19 в России

Попова отметила правдивость данных по COVID-19 в России - РИА Новости, 17.11.2021

Попова отметила правдивость данных по COVID-19 в России

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила о правдивости данных по коронавирусу в России, подчеркнув, что это была изначальная позиция властей. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:40

2021-11-17T18:40

2021-11-17T18:40

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главный санитарный врач России Анна Попова заявила о правдивости данных по коронавирусу в России, подчеркнув, что это была изначальная позиция властей."С самых первых дней, с 31 декабря 2019 года, это наша позиция всегда, вот просто всегда, тогда она была сформулирована на уровне правительства, что мы говорим только правду. Вот мы говорим только правду. Какая она есть", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Попова отметила, что это касается статистики по поводу заболевших, умерших, заболевших среди привитых граждан и так далее.При этом она отметила необходимость разъяснять, "объяснять так, чтобы было понятно"."Я и к себе это отношу. Я иногда говорю и вижу, что людям, которые не в моей профессии, им не всегда понятно. И это моя большая задача - говорить так, чтобы всем было понятно, что я говорю", - добавила Попова.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии