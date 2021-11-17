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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/popova-1759530960.html
Попова разъяснила смысл информированного согласия при вакцинации
Попова разъяснила смысл информированного согласия при вакцинации - РИА Новости, 17.11.2021
Попова разъяснила смысл информированного согласия при вакцинации
Информированное согласие при вакцинации не значит, что никто не отвечает за последствия, заявила главный санитарный врач России Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:40
2021-11-17T18:40
распространение коронавируса
общество
госдума рф
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Информированное согласие при вакцинации не значит, что никто не отвечает за последствия, заявила главный санитарный врач России Анна Попова."По поводу добровольного информированного согласия, это, на самом деле, мировая практика. Ни одна медицинская манипуляция сегодня не будет проведена, если я на нее не согласилась. Это законодательство РФ. Это, на мой взгляд, безусловная истина и мое безусловное право. Я должна понимать, что со мной делают, я должна понимать, зачем это делают. И добровольное информированное согласие - это не значит, что никто не отвечает за то, что со мной делают, это исключительно подпись о том, что я понимаю, что со мной делают. А если я не понимаю, то мне объясните", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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общество, госдума рф, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:40 17.11.2021
 
Попова разъяснила смысл информированного согласия при вакцинации

Попова: подпись информированного согласия не значит, что никто не отвечает за последствия

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает женщине прививку российским препаратом от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский сотрудник делает женщине прививку российским препаратом от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Информированное согласие при вакцинации не значит, что никто не отвечает за последствия, заявила главный санитарный врач России Анна Попова.
"По поводу добровольного информированного согласия, это, на самом деле, мировая практика. Ни одна медицинская манипуляция сегодня не будет проведена, если я на нее не согласилась. Это законодательство РФ. Это, на мой взгляд, безусловная истина и мое безусловное право. Я должна понимать, что со мной делают, я должна понимать, зачем это делают. И добровольное информированное согласие - это не значит, что никто не отвечает за то, что со мной делают, это исключительно подпись о том, что я понимаю, что со мной делают. А если я не понимаю, то мне объясните", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
 
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