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Попова разъяснила смысл информированного согласия при вакцинации
Попова разъяснила смысл информированного согласия при вакцинации - РИА Новости, 17.11.2021
Попова разъяснила смысл информированного согласия при вакцинации
Информированное согласие при вакцинации не значит, что никто не отвечает за последствия, заявила главный санитарный врач России Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:40
2021-11-17T18:40
2021-11-17T18:40
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Информированное согласие при вакцинации не значит, что никто не отвечает за последствия, заявила главный санитарный врач России Анна Попова."По поводу добровольного информированного согласия, это, на самом деле, мировая практика. Ни одна медицинская манипуляция сегодня не будет проведена, если я на нее не согласилась. Это законодательство РФ. Это, на мой взгляд, безусловная истина и мое безусловное право. Я должна понимать, что со мной делают, я должна понимать, зачем это делают. И добровольное информированное согласие - это не значит, что никто не отвечает за то, что со мной делают, это исключительно подпись о том, что я понимаю, что со мной делают. А если я не понимаю, то мне объясните", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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РИА Новости
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общество, госдума рф, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Попова разъяснила смысл информированного согласия при вакцинации
Попова: подпись информированного согласия не значит, что никто не отвечает за последствия