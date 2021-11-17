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Попова сравнила показатели заболеваемости COVID-19 в России с мировыми

Попова сравнила показатели заболеваемости COVID-19 в России с мировыми - РИА Новости, 17.11.2021

Попова сравнила показатели заболеваемости COVID-19 в России с мировыми

Россия за пандемию не поднималась выше 60 места по показателю заболеваемости COVID на 100 тыс населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:22

2021-11-17T17:22

2021-11-17T17:25

распространение коронавируса

общество

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия за пандемию не поднималась выше 60 места по показателю заболеваемости COVID на 100 тыс населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."За весь период Российская Федерация не поднималась выше 60-ого места по показателю заболеваемости ковидом на 100 тысяч населения. На вчерашний день и позавчерашний день это было 93 место в общем рейтинге всех более чем 200 стран по заболеваемости на 100 тысяч населения", - сказала Попова на заседание Комитета Госдумы по охране здоровья.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии