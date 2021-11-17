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Попова сравнила показатели заболеваемости COVID-19 в России с мировыми
Попова сравнила показатели заболеваемости COVID-19 в России с мировыми - РИА Новости, 17.11.2021
Попова сравнила показатели заболеваемости COVID-19 в России с мировыми
Россия за пандемию не поднималась выше 60 места по показателю заболеваемости COVID на 100 тыс населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:22
2021-11-17T17:22
2021-11-17T17:25
распространение коронавируса
общество
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия за пандемию не поднималась выше 60 места по показателю заболеваемости COVID на 100 тыс населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."За весь период Российская Федерация не поднималась выше 60-ого места по показателю заболеваемости ковидом на 100 тысяч населения. На вчерашний день и позавчерашний день это было 93 место в общем рейтинге всех более чем 200 стран по заболеваемости на 100 тысяч населения", - сказала Попова на заседание Комитета Госдумы по охране здоровья.
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РИА Новости
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общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:22 17.11.2021 (обновлено: 17:25 17.11.2021)
Попова сравнила показатели заболеваемости COVID-19 в России с мировыми
Попова: Россия не была выше 60 места по заболеваемости COVID-19 на сто тысяч населения