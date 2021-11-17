https://ria.ru/20211117/popova-1759498178.html
Заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается, как и COVID-19, сообщила Попова
Заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается, как и COVID-19, сообщила Попова - РИА Новости, 17.11.2021
Заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается, как и COVID-19, сообщила Попова
Кроме снижения заболеваемости коронавирусом наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:29
2021-11-17T16:29
2021-11-17T16:29
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общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кроме снижения заболеваемости коронавирусом наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Кроме снижения заболеваемости ковидом мы видим значительное снижение заболеваемости суммой ОРВИ и гриппа. То есть общие меры профилактики, они, безусловно, дали свой эффект для того, чтобы остановить развитие как ковида, так и других респираторных заболеваний", - сказала Попова на совещании у президента РФ по вопросам развития генетических технологий в России.
https://ria.ru/20211117/lekarstvo-1759481783.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается, как и COVID-19, сообщила Попова
Попова: снижается заболеваемость не только COVID-19, но и ОРВИ и гриппом