https://ria.ru/20211117/popova-1759498178.html

Заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается, как и COVID-19, сообщила Попова

Заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается, как и COVID-19, сообщила Попова - РИА Новости, 17.11.2021

Заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается, как и COVID-19, сообщила Попова

Кроме снижения заболеваемости коронавирусом наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:29

2021-11-17T16:29

2021-11-17T16:29

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кроме снижения заболеваемости коронавирусом наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Кроме снижения заболеваемости ковидом мы видим значительное снижение заболеваемости суммой ОРВИ и гриппа. То есть общие меры профилактики, они, безусловно, дали свой эффект для того, чтобы остановить развитие как ковида, так и других респираторных заболеваний", - сказала Попова на совещании у президента РФ по вопросам развития генетических технологий в России.

https://ria.ru/20211117/lekarstvo-1759481783.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии