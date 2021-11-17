https://ria.ru/20211117/popova-1759492962.html

Попова оценила эффективность обязательной вакцинации

Попова оценила эффективность обязательной вакцинации - РИА Новости, 17.11.2021

Попова оценила эффективность обязательной вакцинации

Ряд российских регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых и студентов, и эти меры дают эффект, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:14

2021-11-17T16:14

2021-11-17T16:23

анна попова

общество

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ряд российских регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых и студентов, и эти меры дают эффект, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В ряде субъектов введены предложения по приоритетному вакцинированию людей старше 60 лет, студентов… и это тоже уже сегодня дает свой эффект. В этой возрастной группе очень приличная динамика, там, где такие меры введены по охвату вакцинацией людей старшего поколения", - сказала Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20211117/popova-1759490721.html

россия

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анна попова, общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии