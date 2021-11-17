https://ria.ru/20211117/popova-1759492962.html
Попова оценила эффективность обязательной вакцинации
Попова оценила эффективность обязательной вакцинации - РИА Новости, 17.11.2021
Попова оценила эффективность обязательной вакцинации
Ряд российских регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых и студентов, и эти меры дают эффект, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:14
2021-11-17T16:14
2021-11-17T16:23
анна попова
общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753024916_0:109:2999:1797_1920x0_80_0_0_a4d044744ed2e98ebc98c13614bb8334.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ряд российских регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых и студентов, и эти меры дают эффект, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В ряде субъектов введены предложения по приоритетному вакцинированию людей старше 60 лет, студентов… и это тоже уже сегодня дает свой эффект. В этой возрастной группе очень приличная динамика, там, где такие меры введены по охвату вакцинацией людей старшего поколения", - сказала Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20211117/popova-1759490721.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753024916_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_684e793e8f9649e63ab2fbd34b76b36d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
16:14 17.11.2021 (обновлено: 16:23 17.11.2021)
Попова оценила эффективность обязательной вакцинации
Попова: обязательная вакцинация пожилых и студентов дает эффект