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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/polnomochiya-1759440020.html
Госдума продлила ряд полномочий регионов из-за пандемии COVID-19
Госдума продлила ряд полномочий регионов из-за пандемии COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
Госдума продлила ряд полномочий регионов из-за пандемии COVID-19
Госдума приняла закон, продлевающий на 2022 год отдельные полномочия регионов при исполнении их бюджетов, в том числе в связи с сохранением сложной... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:47
2021-11-17T12:47
распространение коронавируса
экономика
госдума рф
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, продлевающий на 2022 год отдельные полномочия регионов при исполнении их бюджетов, в том числе в связи с сохранением сложной эпидемиологической ситуации в России.Документ продлевает на следующий год возможность направления средств региональных бюджетов, высвобождаемых в связи с реструктуризацией бюджетных кредитов, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции. Регионы также смогут предоставлять организациям, участвующим в мероприятиях по профилактике и устранению этих последствий, субсидии вне зависимости от их подведомственности.На 2022 год продлевается и право регионов и муниципалитетов превышать ограничения по госдолгу и дефициту бюджета на объем бюджетных средств, направляемых на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также допускается превышение верхнего предела объема госдолга, установленного законом о бюджете субъекта РФ, на объем инфраструктурных бюджетных кредитов.Кроме того, для регионов снимаются ограничения на размещение средств на депозитах при получении бюджетных кредитов. А возможность предоставления горизонтальных трехлетних бюджетных кредитов между субъектами РФ, а также между муниципальными образованиями одного региона, продлевается и на 2022 год. Одновременно на год продлевается и возможность перераспределения субвенций между муниципальными образованиями.Закон сохраняет на следующий год возможность предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе из бюджетов всех уровней субсидий юридическим и физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов и понесенных затрат в связи с производством и реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Помимо этого, с 2022 года общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на очередной год должен быть не меньше объема дотаций в предыдущем году, проиндексированного на прогнозируемый уровень инфляции.А правительство РФ сможет в 2022 году без правки закона о федеральном бюджете перераспределять межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ. Речь идет о 10 регионах с самой сложной социально-экономической ситуацией, по которым, по представлению парламента, утверждены специальные программы правительства, пояснял глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
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экономика, госдума рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:47 17.11.2021
 
Госдума продлила ряд полномочий регионов из-за пандемии COVID-19

Госдума продлила на 2022 год ряд полномочий регионов из-за пандемии коронавируса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, продлевающий на 2022 год отдельные полномочия регионов при исполнении их бюджетов, в том числе в связи с сохранением сложной эпидемиологической ситуации в России.
Документ продлевает на следующий год возможность направления средств региональных бюджетов, высвобождаемых в связи с реструктуризацией бюджетных кредитов, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции. Регионы также смогут предоставлять организациям, участвующим в мероприятиях по профилактике и устранению этих последствий, субсидии вне зависимости от их подведомственности.
На 2022 год продлевается и право регионов и муниципалитетов превышать ограничения по госдолгу и дефициту бюджета на объем бюджетных средств, направляемых на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также допускается превышение верхнего предела объема госдолга, установленного законом о бюджете субъекта РФ, на объем инфраструктурных бюджетных кредитов.
Кроме того, для регионов снимаются ограничения на размещение средств на депозитах при получении бюджетных кредитов. А возможность предоставления горизонтальных трехлетних бюджетных кредитов между субъектами РФ, а также между муниципальными образованиями одного региона, продлевается и на 2022 год. Одновременно на год продлевается и возможность перераспределения субвенций между муниципальными образованиями.
Закон сохраняет на следующий год возможность предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе из бюджетов всех уровней субсидий юридическим и физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов и понесенных затрат в связи с производством и реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Помимо этого, с 2022 года общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на очередной год должен быть не меньше объема дотаций в предыдущем году, проиндексированного на прогнозируемый уровень инфляции.
А правительство РФ сможет в 2022 году без правки закона о федеральном бюджете перераспределять межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ. Речь идет о 10 регионах с самой сложной социально-экономической ситуацией, по которым, по представлению парламента, утверждены специальные программы правительства, пояснял глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
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