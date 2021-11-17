https://ria.ru/20211117/pokushenie-1759429764.html

Жителя Приамурья заподозрили в покушении на подростка, обидевшего его сына

Жителя Приамурья заподозрили в покушении на подростка, обидевшего его сына - РИА Новости, 17.11.2021

Жителя Приамурья заподозрили в покушении на подростка, обидевшего его сына

Житель Комсомольска-на-Амуре подозревается в похищении знакомого подростка и покушении на его убийство, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:59

2021-11-17T11:59

2021-11-17T12:00

происшествия

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре подозревается в похищении знакомого подростка и покушении на его убийство, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю."По информации следствия, житель города Комсомольска-на-Амуре, испытывая неприязнь к ранее знакомому подростку, причинил ему телесные повреждения различной степени тяжести. Ребенку оказана своевременная медицинская помощь, его жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Мужчина задержан, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство малолетнего, сопряженное с его похищением".Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что фигурант напал на подростка из-за того, что мальчик обидел его сына-инвалида.Издание Amur Mash сообщает, что пострадавший подросток ранее якобы постоянно обижал парня с отклонениями в развитии. По данным издания, отец юноши пробовал решить проблему несколько раз, но безуспешно, и в итоге отвез обидчика на окраину города и избил.

https://ria.ru/20210620/koleni-1737746429.html

https://ria.ru/20210117/rebenok-1593390318.html

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

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2021

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происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, следственный комитет россии (ск рф)