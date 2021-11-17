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Жителя Приамурья заподозрили в покушении на подростка, обидевшего его сына
Жителя Приамурья заподозрили в покушении на подростка, обидевшего его сына - РИА Новости, 17.11.2021
Жителя Приамурья заподозрили в покушении на подростка, обидевшего его сына
Житель Комсомольска-на-Амуре подозревается в похищении знакомого подростка и покушении на его убийство, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:59
2021-11-17T12:00
происшествия
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре подозревается в похищении знакомого подростка и покушении на его убийство, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю."По информации следствия, житель города Комсомольска-на-Амуре, испытывая неприязнь к ранее знакомому подростку, причинил ему телесные повреждения различной степени тяжести. Ребенку оказана своевременная медицинская помощь, его жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Мужчина задержан, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство малолетнего, сопряженное с его похищением".Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что фигурант напал на подростка из-за того, что мальчик обидел его сына-инвалида.Издание Amur Mash сообщает, что пострадавший подросток ранее якобы постоянно обижал парня с отклонениями в развитии. По данным издания, отец юноши пробовал решить проблему несколько раз, но безуспешно, и в итоге отвез обидчика на окраину города и избил.
https://ria.ru/20210620/koleni-1737746429.html
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хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, следственный комитет россии (ск рф)
11:59 17.11.2021 (обновлено: 12:00 17.11.2021)
 
Жителя Приамурья заподозрили в покушении на подростка, обидевшего его сына

Жителя Приамурья заподозрили в покушении на подростка, обидевшего его сына-инвалида

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре подозревается в похищении знакомого подростка и покушении на его убийство, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.
"По информации следствия, житель города Комсомольска-на-Амуре, испытывая неприязнь к ранее знакомому подростку, причинил ему телесные повреждения различной степени тяжести. Ребенку оказана своевременная медицинская помощь, его жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 07:43
Жительница Красноярска прилюдно поставила подростка на колени
Мужчина задержан, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство малолетнего, сопряженное с его похищением".
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что фигурант напал на подростка из-за того, что мальчик обидел его сына-инвалида.
Издание Amur Mash сообщает, что пострадавший подросток ранее якобы постоянно обижал парня с отклонениями в развитии. По данным издания, отец юноши пробовал решить проблему несколько раз, но безуспешно, и в итоге отвез обидчика на окраину города и избил.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 12:24
В Новосибирске мужчина помог сыну избить ребенка
 
ПроисшествияХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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