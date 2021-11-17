https://ria.ru/20211117/pogoda-1759393706.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 17.11.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Облачная погода, слабые осадки в виде мелкого снега и ледяной крупы, а также повышенное атмосферное давление ожидают москвичей в среду, температура воздуха... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T07:54

2021-11-17T07:54

2021-11-17T07:54

общество

москва

погода

елена волосюк

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Облачная погода, слабые осадки в виде мелкого снега и ледяной крупы, а также повышенное атмосферное давление ожидают москвичей в среду, температура воздуха будет близкой к нулю, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик добавила, что ветер ожидается западный, юго-западный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что все ещё выше нормы.

https://ria.ru/20211116/davlenie-1759374863.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, елена волосюк