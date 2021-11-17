https://ria.ru/20211117/pogoda-1759393706.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 17.11.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Облачная погода, слабые осадки в виде мелкого снега и ледяной крупы, а также повышенное атмосферное давление ожидают москвичей в среду, температура воздуха... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T07:54
2021-11-17T07:54
2021-11-17T07:54
общество
москва
погода
елена волосюк
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Облачная погода, слабые осадки в виде мелкого снега и ледяной крупы, а также повышенное атмосферное давление ожидают москвичей в среду, температура воздуха будет близкой к нулю, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик добавила, что ветер ожидается западный, юго-западный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что все ещё выше нормы.
https://ria.ru/20211116/davlenie-1759374863.html
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общество, москва, погода, елена волосюк
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Сотрудник "Фобоса" Волосюк: в Москве в среду ожидаются мелкий снег и около нуля градусов