https://ria.ru/20211117/peregovory-1759478201.html

В Раде предложили провести прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР

В Раде предложили провести прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР - РИА Новости, 17.11.2021

В Раде предложили провести прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР

Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергей Демченко считает, что переговоры по Донбассу нужно вести с... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:19

2021-11-17T15:19

2021-11-17T15:19

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КИЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергей Демченко считает, что переговоры по Донбассу нужно вести с представителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик."Я являюсь поклонником мира через договоренности, это то, с чем мы шли на выборы и что я лично обещал своим избирателям… Мы никогда не уступим свою территорию, граждан и государственность. Вопрос с кем договариваться… Если бы я был в составе соответствующей группы по переговорам, тогда моя позиция была бы такая, что мы должны разговаривать именно с теми людьми, которые на месте являются властью в скобках или без – фактической властью на той территорию, которую мы сейчас обсуждаем (власти ЛНР и ДНР - ред.). Это моя позиция. Не разговаривая с людьми, которые на сегодняшний день являются властью, по моему мнению, решить конфликт невозможно", - сказал Демченко в эфире телеканала "НАШ".По мнению депутата, на переговорах также должен присутствовать президент России Владимир Путин, поскольку "от него непосредственно зависит решение конфликта". Кроме того, он считает правильным, что и.о. канцлера Германии Ангела Меркель обсудила вопрос мигрантов у границ ЕС с Александром Лукашенко. По мнению Демченко, Лукашенко "олицетворяет власть реальную, фактическую".

https://ria.ru/20211109/donbass-1758146143.html

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в мире, украина, верховная рада украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, партия "слуга народа"