https://ria.ru/20211117/pensionery-1759426044.html
В Подмосковье нашли тела двух пенсионеров
В Подмосковье нашли тела двух пенсионеров - РИА Новости, 17.11.2021
В Подмосковье нашли тела двух пенсионеров
Следователи в Московской области завели уголовное дело после убийства двух пенсионеров, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:47
2021-11-17T11:47
2021-11-17T11:47
происшествия
волоколамск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Следователи в Московской области завели уголовное дело после убийства двух пенсионеров, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.По предварительным данным СК, 16 ноября в частном доме в Волоколамске обнаружены тела мужчины и женщины с множественными травмами шеи и головы."Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух пенсионеров 1951 года рождения (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сказала Врадий.Она добавила, что к расследованию дела подключены сотрудники Спец СГ.
https://ria.ru/20211029/ubiystvo-1756854732.html
волоколамск
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волоколамск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
В Подмосковье нашли тела двух пенсионеров
В Волоколамске нашли тела двух пенсионеров с множественными травмами шеи и головы