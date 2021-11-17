https://ria.ru/20211117/pensionery-1759426044.html

В Подмосковье нашли тела двух пенсионеров

В Подмосковье нашли тела двух пенсионеров - РИА Новости, 17.11.2021

В Подмосковье нашли тела двух пенсионеров

Следователи в Московской области завели уголовное дело после убийства двух пенсионеров, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:47

2021-11-17T11:47

2021-11-17T11:47

происшествия

волоколамск

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Следователи в Московской области завели уголовное дело после убийства двух пенсионеров, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.По предварительным данным СК, 16 ноября в частном доме в Волоколамске обнаружены тела мужчины и женщины с множественными травмами шеи и головы."Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух пенсионеров 1951 года рождения (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сказала Врадий.Она добавила, что к расследованию дела подключены сотрудники Спец СГ.

https://ria.ru/20211029/ubiystvo-1756854732.html

волоколамск

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, волоколамск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия